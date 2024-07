Sončni ostriž grize kopalce

Predsednik Ribiške družine Bled (RDB) Samo Novak je med ribiče prišel kot desetletnik leta 1981: »Takrat so mi starejši člani pripovedovali, da je bil sončni ostriž v jezeru. Od potapljačev sem izvedel, da je bil v njem že leta 1973.« Po takratni dekadi navzočnosti pa je naenkrat izginil iz Blejskega jezera in ga dolga desetletja niso opazili.

Po 40 letih odsotnosti se je začelo njihovo število večati. In ker je tudi v Blejskem jezeru precejšnja gneča, še posebno od maja do konca septembra, je prišlo do neizogibnega: zdaj jih spoznavajo tudi kopalci v najbolj slovitem slovenskem jezeru, saj jih te (sicer plenilske) ribe grizljajo!

Sončnega ostriža je pri nas prepovedano gojiti oziroma prodajati, a Blejsko jezero jih je polno. FOTO: Gov.si

Razširjen kljub prepovedi Glede na navedbe Sektorja za biotsko raznovrstnost sončne ostriže v Sloveniji uvrščamo med invazivne tujerodne vrste, zato zanj veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. »Vse te vrste je prepovedano vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje,« naštevajo v sektorju – a dodajajo, da je kljub temu v Sloveniji že zelo razširjen.

Čeprav od 10 do 15 cm velike ribe niso nevarne za človeka, pa vplivajo na ekosistem, opozarja Novak: »Ostriži so plenilci, ne glede na velikost: če ne drugega, žrejo ikre in mladice drugim ribam.« Letos jih v velikih jatah opažajo tudi potapljači, z njimi so se hočeš nočeš pred nekaj dnevi soočili ribiči. V petek je RDB izvedla 64. tekmo za pokal Bleda, Novak pa pojasni, da je sončni ostriž »idealen za vabo plenilskih rib« ter da so najprej lovili vabe: »Najprej se je ujelo pet sončnih ostrižev, nato pa en navaden. Mogoče izpodriva navadnega ostriža, ki je v jezeru od nekdaj.« Ribiči sicer ujete sončne ostriže razrežejo in vržejo v jezero za hrano drugim ribam, saj so neprivlačni za konzumacijo.

O razlogih za ponovno namnožitev Novak poudari, da izvor oziroma vzrok ni znan, da pa v zadnjih nekaj letih beležijo ekspanzijo. Doda, da že »zadnjih sedem, osem let« v Blejsko jezero ribiči ne vlagajo več ščuk: »Ščuka se večinoma zadržuje v priobalnem pasu, sploh manjše štuke in ščuke so velik selektor oziroma predator za ta drobiž.«

Ostriži so plenilci, ne glede na velikost: če ne drugega, žrejo ikre in mladice drugim ribam.

Podobne težave so imeli z invazivno školjko trikotničarko oziroma zebrasto školjko, ki so jih leta iz jezera intenzivno odstranjevali tudi potapljači, da se je populacija zmanjšala. A Novak meni, da bo morala za sončne ostriže vmes poseči narava – ta pa se spreminja tudi v okolici Bleda, kjer dandanašnji opažajo vidre ali kormorane, ki so se tam udomačili: »Mislim, da je glavni dejavnik za vse te spremembe človek. Poskušamo nekako okoli prinesti naravo, ampak narava nam po drugi strani to vrača na drugačen način.«