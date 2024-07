Slovenščine se je učila tudi z Novicami

Naša tokratna srečna izžrebanka za Lidlov bon v vrednosti 200 evrov v Sloveniji živi pet let, še dve leti prej je v Slovenijo s trebuhom za kruhom, kot radi rečemo, prišel njen mož Milan, ki je tu dobil delo voznika tovornega vozila. S prevozi se ukvarja še zdaj in, zanimivo, sogovornica nam pove, da bo po nalogu delodajalca, pri katerem dela kot podizvajalec, v prihodnje vozil blago tudi za Lidl.

»Prej smo živeli v Prijedoru v Bosni, a smo vsi šli za lepšim življenjem. Najprej smo nekaj časa živeli v apartmaju v Jagočah v Laškem, potem pa smo se preselili v Celje,« nam zaupa Jelena Čekić, ki je prišla v Slovenijo s starejšim sinom, ki bo jeseni zakorakal v prvi razred osnovne šole, v Sloveniji pa je rodila še drugega sina, ki je še majhen.

Lidlov koristen klepet za dober nasvet V okviru Lidlove strategije dobrega počutja Dober lajf je vsem zaposlenim na voljo celostni svetovalni program, v tujini znan kot EAP (Employee Assistance Program). Lidlov koristen klepet za dober nasvet, kot so ga poimenovali, poleg anonimnega psihološkega svetovanja, ki je v Lidlu Slovenija na voljo že od leta 2017, ponuja tudi brezplačno pravno in finančno svetovanje. Zunanji strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na različnih področjih so za brezplačno strokovno svetovanje na voljo prek telefona, spletne platforme in aplikacije. Lidlov koristen klepet lahko koristijo tudi ožji družinski člani zaposlenih. Storitev je na voljo 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

»Takoj sem se vpisala na tečaj slovenščine, ko je bil sin star leto in pol, pa sem začela iskati tudi službo. In jo na srečo dobila v večjem mesnopredelovalnem obratu, kjer delam že dve leti. Srečo imam, da delam zgolj v eni izmeni, in tudi vikende imam proste. Sicer pa sem zelo zadovoljna, s sodelavci se odlično razumem,« nam pove srečna izžrebanka, ki se je na življenje v Sloveniji hitro navadila in pravi, da se v Bosno ne bi vrnila.

»Razlika med državama je kar velika, sploh glede vrtcev, šole, tu pri vas je lažje dobiti službo, več je možnosti za boljši zaslužek,« razloži Jelena, ki nam zaupa še eno zanimivo podrobnost. In sicer, da občasno kupi Slovenske novice, saj ima lep spomin na tečaj slovenskega jezika, ki ga je obiskovala.

Jelena se je pred petimi leti iz Bosne preselila v Slovenijo, njen mož pa še dve leti prej. FOTO: Mojca Marot

»Takrat smo morali za domačo nalogo prebrati članke iz Slovenskih novic in potem s svojimi besedami povzeti, kaj smo prebrali. Zato sem se na Slovenske novice kar navadila. Res pa jih večinoma berem po spletu. In tam sem tokrat tudi našla kupon za poletno nagradno igro ter ga izpolnila. Res sem bila presenečena, da sem bila izžrebana,« še pravi sogovornica.

Kot dodaja, se v Lidl odpravijo večkrat na teden, vsaj enkrat v tednu pa opravijo večji nakup. »Vedno so na seznamu mleko in mlečni izdelki, otroka obožujeta njihove pudinge, sama pa kupujem tudi moko, saj je cena zelo ugodna. Doma namreč redno kuham, odkar sem v Sloveniji, pa redno pečem tudi kruh, ki ga v Bosni nisem,« nam še zaupa Jelena. In doda, da bo bon prišel prav tudi za nakup šolskih potrebščin, saj bo starejši sin jeseni postal prvošolček.