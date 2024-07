Raje bereta Novice, kot gledata televizijo

Janko in Danica Vajt sta redna bralca Slovenskih novic. »Nisva naročena, kajti veliko vandrava naokoli. Od otrok do vnukov potujeva, zato bi bila s tem, da časopis obstane v poštnem nabiralniku, prikrajšana za dnevne informacije. Zato jih raje kupujeva. To pomeni, da se tudi do trgovine gibava, kar je prav tako dobro za naju,« pravi Danica.

»Slovenske novice bereva tako rekoč od začetka. No, jaz bolj rešujem križanke in razvedrilo, mož pa bere, analizira in me seznanja z vsemi informacijami,« pravi gostobesedna Danica. »Slovenske novice bereva že zato, da z njimi trenirava možgane. Vendarle nisva več najmlajša, zato je pametno, da ljudje naše starosti veliko berejo, ne pa zgolj gledajo televizijo, ki nas z bombardiranjem vsega možnega poneumlja.«

Ona rešuje križanke, on pa bere in analizira.

Pametno je, da ljudje najine starosti veliko berejo, pravita.

Vajtova, Danica jih ima 73, Janko jih bo letos dopolnil 78, sodelujeta v vseh možnih nagradnih igrah. In velikokrat ju doleti sreča. »Če kupiš medij, v katerem je nagradna igra, pa jo uspešno rešiš, se mi zdi dobro, da v njej tudi sodeluješ,« pravi Danica. »Velikokrat sva že osvojila različne nagrade. Nikoli denarnih ali večjih vrednosti, spominke in blagovne nagrade pa dobivava kar pogosto.« In ne pozabita povedati, da sta Lidlovo nagrado prejela tudi lani: »Lani sem bila izžrebana jaz, prejela sem bon v višini 150 evrov, letos pa mož, ki je prejel 200.«

Sta pomislila, da pri tovrstni sreči le onadva sodelujeta v tej nagradni igri? »Ne. Vem, da je kupone poslalo ogromno ljudi. Upokojenci to radi počno. Nekatere tudi osebno poznava. Nisva si mislila, da bova izžrebana, a sva bila klica zelo vesela.«

Imata tudi že načrt, kako bosta porabila nagrado, in nam ga seveda zaupata: »Kupila bova predvsem prehranske stvari.«