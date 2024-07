Oljnata črna snov zaprla tri plaže: v zraku droni gasilcev in helikopter

Španske oblasti so prejšnji teden začele čistiti tri plaže na južnem delu Valencie na vzhodu države in jih zaprle za javnost, potem ko je na približno dva kilometra obale naplavilo neznano črno snov, najverjetneje nafto ali kako drugo obliko goriva. Delavci v zaščitnih plaščih in maskah so z lopatami v plastične vreče nametavali umazani pesek. Izvor onesnaženja na tem priljubljenem turističnem območju, ki je prizadelo tudi del naravnega parka oziroma zaščitenega mokrišča L'Albufera, še ni znan.

Dostop do vode je še omejen.

Predstavnica oblasti v Valencii Raquel Ibanez je novinarjem na kraju onesnaženja povedala, da preiskujejo vse možnosti izvora oljnega madeža, na območje pa so napotili tudi ustrezne pomorske organe, da preverijo, ali je v morju še kakšno drugo onesnaženje. Ibanezova je zagotovila, da madeže ogljikovodikov odstranjujejo z vseh območij, kjer so jih zasledili, strokovnjaki pa so zbirali in analizirali vzorce, da bi ocenili vpliv onesnaženja.

Vzorce so poslali v analizo.

Predstavnik mestne civilne zaščite Juan Carlos Caballero je sporočil, da prizadete plaže El Saler, L'Arbre del Gos in Garrofera preletavajo droni gasilcev pa tudi helikopter, da bi čistilnim službam omogočili učinkovito delo. V sporočilu na občinski spletni strani je dodal, da je njihov glavni cilj zagotoviti normalne razmere in ponovno odpreti plaže za prebivalce mesta in turiste.

Prizadete plaže, ki so bile zaprte zaradi razlitja, so sicer že odprli, vendar le do peščenega območja. Dostop do vode je bil še omejen, čeprav v mestnem ​​svetu pričakujejo, da bodo lahko že kmalu potrdili odsotnost onesnaženja in ponovno odprli dostop tudi do vode.