Po osvojeni nagradi bo nazdravil s prijatelji iz godbe

Tokratni nagrajenec letošnje Poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija je vsestranski Mirko Petre iz rudarske Mežice. Korošec, ki se je rodil 1947., se je po odsluženi JLA v Sarajevu, med letoma 1966 in 1968, zaposlil v TAB – Tovarni akumulatorskih baterij Mežica. Kot vodja izmene se je upokojil leta 1999 in zdaj z življenjsko sopotnico in prav tako Korošico Danico, s katero sta se poročila leta 1971, uživata jesen življenja v stanovanjskem bloku v središču Mežice, nad rečico Mežo.

Prav Danica, ki je pokojnino dočakala v Preventu iz Slovenj Gradca, je izpolnila kuponček na spletnih Novicah, ki jima je prinesel nagrado. Imata pač navado, da on vpisuje njene podatke, ona pa njegove. Že na začetku pogovora sta nam gostitelja omenila največjo bolečino, ki lahko doleti človeka. Pred 20 leti se jima je smrtno ponesrečil edini otrok, sin Robert, jima pa je zapustil vsaj vnukinjo in vnuka.

Športno aktivna zakonca

Dolga leta so jima jutra bogatile tiskane Slovenske novice, v katerih sta izvedela vse, kar se je dogajajo doma in na tujem, najraje pa sta prebirala vesele in zanimive zgodbe iz deželice na sončni strani Alp. Danes jih bereta na spletu, in to že kar zjutraj, nato pa še večkrat skozi dan. »Le ob sobotah še vedno obvezno kupiva tiskan časopis. Zdaj ste naju s to nagrado še dodatno razveselili in navdušili. Vesela sva, saj pokojnine pri nas niso najboljše in vsak evro je dobrodošel,« pove Mirko, ki dodaja, da v Lidlu tudi sicer rada kupujeta, čeprav imata najbližjo poslovalnico v 15 km oddaljenih Ravnah. »Hvala Novicam, da gledate tudi na male ljudi,« še pove Danica, Mirko pa doda, da bo ob nagradi nazdravil tudi s prijatelji glasbeniki iz Pihalne godbe Rudnika Mežica, pri kateri igra že 64 let. Najprej je igral trobento, zadnja leta pa glavni rog.

Našega nagrajenca na Koroškem ne poznajo samo kot člana domače godbe, temveč tudi zaradi športnega udejstvovanja. Mirko je v preteklosti igral nogomet in odbojko, je pa tudi ribič in že desetletja gasilec. Zakonca zelo rada kolesarita, ponosna sta tudi na številne vzpone. Ne le da sta neštetokrat osvojila bližnjo Peco, obiskala sta številne druge vrhove, med njimi seveda Triglav. Tudi danes sta kljub nekaj zdravstvenim preglavicam zelo aktivna, kalorije pa še vedno izgubljata na svojem vrtu.