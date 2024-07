Nagrada za povsem svežo upokojenko Ireno

Za leseno mizo pod senco terase, na kateri se že šibijo in zorijo grozdi, naju s fotografom Dejanom v Logatcu sprejme Irena Petrovič, ki je en mesec upokojenka: »Ni za stokati, vse sorte pride v življenju in gre, pa pridejo druge stvari,« opisuje veliko življenjsko spremembo Irena, ki je sicer naročnica Slovenskih novic – pa še Nedeljskih novic ter Suzy povrhu: »Novice preberem od A do Ž – če ne čisto vseh vsebin, pa vse naslove in podnaslove, ker je ravno pravi format in je vsega ravno prav. Ravno prej sem jih končala, preden sta prišla,« nama pove ter še zaupa, da ji je »fino odpreti časopis«.

Pri nas je nabavni mož, jaz ne vozim.

V preteklosti je že sodelovala v naših poletnih (ter drugih) nagradnih igrah: »Ko so nagradne igre, pošiljam; pa niti ne računam, da bom izžrebana. Škodi ne,« meni izžrebanka, na katero je žarek sreče sijal dovolj dolgo, da je tokrat (kar na dom ter s spominskim čekom) dobila Lidlovo kartico, na njej pa naloženih 200 evrov za nakup (ali več njih) v eni izmed trgovin. Najbližja Lidlova trgovina je na bližnji Vrhniki, ki je Ireni blizu tudi zato, ker je tam prej delala, otroci pa so hodili v šolo. Fantje so se osamosvojili, tudi navade so se spremenile: »Živimo skupaj, ampak imamo vsak svoje gospodinjstvo.«

Nepričakovana nagrada je Ireno razveselila. FOTO: Dejan Javornik

Ko pripomnimo, da je to nemara fino, ker lahko namesto sosedom pozvoniš svojim otrokom za kakšno sestavino, ki je v kuhinji zmanjka, pa Irena odvrne: »Po navadi je obratno, da otroci k meni hodijo,« kanček hudomušno pripomni ter doda: »Jaz, če nimam, se že znajdem in nadomestim s čim drugim. Pri nas je tako, če se skuha, se poje,« in pri tem še posebej pohvali ješčega soproga, s katerim imata družinsko delitev opravil. »Pri nas je nabavni mož, jaz ne vozim. V hiši pa so vedno določene zaloge.«

In ker pri hiši radi dobro jedo, bo Lidlova kartica na mizo zagotovo prinesla precej okusne jedače in pijače. Irena je tokrat na svojih koži ter denarnici dojela, da je bil Lidlov slogan Preprosto več za vas tokrat namenjen prav njej.