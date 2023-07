Nagrada Nevi dan pred odhodom na morje

Čeprav je leta 1955 po slovenskih cestah vozil komaj kakšen avtomobil, se je v Tolminu drzno in vizionarsko začela proizvodnja avtomobilskih svečk. Nekaj let pozneje je svoj kamenček v mozaik te uspešnice pristavila Neva Kinkon, ki je delala v proizvodnji vse do upokojitve.

Ko je izpolnila vse podatke, je bilo naloženih dvesto evrov njenih. FOTOgrafiji: Lovro Kastelic

Po rodu je sicer z Modrejca, a se je leta 1976 preselila v Tolmin in se čez pet let poročila. Ljubezen svojega življenja je našla samo streljaj proč. Našla ga je v Poljubinju, kraju s 400 dušami, ki živijo še kako povezano. »Zelo skupaj držimo!« je poudarila na svoji terasi. »S sosedi smo namreč kot eden. Ves čas pazimo drug na drugega, celo tako, da nam vrat v bistvu nikoli ne bi bilo treba zaklepati!«

Svojo ljubezen je našla v Ivanu, natančneje Džoniju, tako ga namreč vsi poznajo. Džoni je bil mesar. In ko je neki dan odšel iz mesnice na pavzo, mu je pot usodno presekala Neva. Ki je nameravala prav v tisto mesnico. Nakar se je odvrtelo tako, da v njenem življenju nikoli več ni bilo pomanjkanja mesa, še več, ker je Džoni izkušen lovec, je bilo pri njih tudi divjačine vselej v izobilju.

Nevi ne uide prav nobena črka, ki je natisnjena v njenem najljubšem časopisu – Slovenskih novicah!

Pa še nekaj je zanimivo: oba sta strašna privrženca Slovenskih novic! Na najbolj brani časnik na Slovenskem sta naročena že 15 let, sploh Nevi pa ne uide prav nobena črka, ki je natisnjena v njenem najljubšem časopisu. »Resnično, zelo se mi dopadejo,« je pohvalila.

Za tovrstno vztrajnost in naklonjenost pa je bila Neva Kinkon naposled nagrajena! Le dan pred njunim odhodom na zasluženi oddih smo namreč potrkali na vrata njune domačije v Poljubinju ter ju osrečili z Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 evrov. Ki sta si jo z nekaj sreče prislužila, ker sta sodelovala v Poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija, v kateri lahko, tudi vi, draga bralka in bralec Slovenskih novic, sodelujete vse do 20. julija.

Nevo in njenega Džonija iz Poljubinja smo torej le dan pred njunim odhodom za en teden v Barbarigo še pravi čas prestregli in osrečili z darilno kartico z dvema stotakoma, ki je prišla kot naročena in bo še kako prav prišla ravno v teh prijetnih poletnih dneh.