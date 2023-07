Jožica dan začne s telovadbo in Slovenskimi novicami

»A me hecate,« se je po telefonu odzvala Jožica Zorc iz Dragomerja, ko smo jo poklicali, da se ji je nasmehnila sreča, saj je v nagradni igri Slovenskih novic dobila Lidlovo darilno kartico v vrednosti kar 200 evrov.

Da je Jožica v domačem kraju še kako priljubljena, je bilo hitro videti, ko smo ji na dvorišču njene stanovanjske hiše izročili vrednostno kartico, saj je soseda brž prihitela in se ponudila, da nama skuha kavico. »Imate tudi zame kakšno nagrado?« je smeje se pristavila in dodala, da z nagradnimi igrami pač nima sreče. »Ah, tudi jaz ne. Res pa je, da kar malo klikam po internetu in mogoče bo kaj ratalo. No, tokrat mi je,« pove Jožica.

»Že sedmo leto sem penzionistka,« je povedala in nadaljevala, da je po poklicu diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. A poklica kljub upokojitvi ni povsem obesila na klin. »V zasebnem vrtcu izvajam pedagoško vodenje, sem mentorica kandidatom za strokovni izpit vzgojiteljice. Aktivna pa sem tudi v naših društvih. Zelo smo dejavni v društvu Dvig, univerzi za tretje življenjsko obdobje. Imamo veliko študijskih krožkov, kjer se recimo ukvarjamo s problematiko naselja oziroma občine.« V društvu je tajnica, kakor tudi v društvu upokojencev. »Že šesto leto obiskujem tečaj angleškega jezika. Imeli smo tudi računalniški tečaj, med drugim smo se spoznavali z e-upravo in celo novi ChatGPT smo že uporabljali,« opiše.

Naročena že več kot 20 let

Udeležuje se raznih druženj in prireditev v sklopu društev, sama pa je šla zelo rada na sprehod oziroma nordijsko hojo po, kot pravi, »našem prelepem Ljubljanskem barju«.

Imamo skupino jutranjih telovadcev, Vedno poskočni se imenujemo.

Jožica dan začne aktivno – in s Slovenskimi novicami. »Imamo skupino jutranjih telovadcev, Vedno poskočni se imenujemo.« Na Slovenske novice je naročena že več kot 20 let in po večini prebere kar vse. »Imamo pridnega dostavljavca, že zjutraj jih dobim. Slovenske novice in kavica, to je že tak moj ritual,« pove. Pa tudi na splošno je knjižni molj. Zaradi tečaja tujega jezika se v njenih rokah zdaj znajdejo še knjige v angleščini.

Tudi na oddih gre kajpak rada. »S hčerko sva bili teden dni v Strunjanu, še kam bomo šli za podaljšan vikend. Ampak to bo vse bolj blizu, Slovenija, daleč se mi res ne da več. Z letalom mogoče še, vožnja po cesti pa mi ne odgovarja.«

Jožica bo darilno kartico porabila za rojstnodnevne zabave družinskih članov.

Zaupala nam je tudi, kako bo porabila Lidlovo darilno kartico. »Še kako prav bo prišla, ker imamo vsi trije, še hčerka in sin, rojstne dneve ravno v teh poletnih mesecih. Zdaj bodo bogatejši pikniki,« je sklenila prijazna Jožica.

