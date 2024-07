Električna bodo razporejena drugam

Tisti, ki na katerega od hrvaških otokov potujejo z vozilom na električni pogon, naj ob nakupu vozovnice za trajekt Jadrolinije opozorijo na to, da imajo električno vozilo, priporočajo pri največjem hrvaškem ponudniku ladijskih prevozov. Da boste na trajekt zapeljali z električnim vozilom, lahko Jadrolinijo obvestite tudi v primeru, da vozovnico kupujete preko spleta.

Potem ko izberete začetno in končno luko ter vrsto prevoza, se bo namreč odprla stran, na kateri izberete še znamko in tip vozila, vnesete registrsko številko in pod njo odkljukate še, da je vozilo električno. Kot so poudarili pri Jadroliniji, gre za priporočilo, saj električna vozila na trajektu nato iz varnostnih razlogov ustrezno razporedijo, ni pa od vrste pogona odvisna cena vozovnice.

Še bolj drastičen ukrep

Lahko pa na težave naletijo lastniki električnih in hibridnih vozil, ki bi s trajektom radi potovali na katerega od grških otokov. To bo namreč dovoljeno le tistim, ki bodo imeli baterijo napolnjeno zgolj 40 odstotkov skupne zmogljivosti ali manj. Uredba, ki jo je že aprila uzakonilo grško ministrstvo za pomorski promet in otoško politiko, naj bi zmanjšala tveganje za hujši požar na ladji. Velike ladjarske družbe, med njimi Anek Lines, Minoan Lines in Superfast Ferries, so že sporočile, da bodo napolnjenost baterij pred vkrcanjem na trajekt dosledno preverjale.

Še bolj drastičen ukrep je sprejela norveška ladjarska družba Havila Kystruten ter na svoje trajekte povsem prepovedala vstop vozilom na električni, hibridni in vodikov pogon. Odločitev so utemeljili s tem, da bi vžig električnega vozila oziroma njegove baterije terjal izredno zahtevno reševalno akcijo, za katero pa njihova posadka ni usposobljena, zato nočejo po nepotrebnem ogrožati življenj.