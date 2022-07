Darilni bon bo šel za rojstni dan vnukinje

»Ravno jutri z možem nameravava na dopust,« je dejala Zlata Horvat, doma v lično urejeni hiški, ki se ji reče Pr' šuštarju na pol, kar pomeni Pri čevljarju na polju. Stoji ravno na polovici ceste med Lescami in Radovljico in je bila nekoč edini objekt na tem delu, okoli so bila polja in od tod staro poimenovanje. Ko smo jo pred tem poklicali in seznanili z veselo novico o izžrebanem kuponu z njenim imenom, nam ni verjela.

Parkirali smo pred njenim domom in jo znova poklicali na mobilnik, a je dejala, da je ni doma in nam ne verjame. Da jo zagotovo vlečemo za nos. Ko smo ji odvrnili, da smo res pred hišo, se je v nekaj minutah pripeljala. In … Še kar ni verjela! »Nikoli do zdaj nisem nič zadela. Tole je res presenečenje,« nam je dejala upokojenka, ki je še vedno aktivna. Trideset let je, kar je Zlata odprla svojo knjigarno, nekoč je delala v Državni založbi Slovenije. Dolga doba lastne poslovne poti je za njo, in to izjemno uspešna, saj knjigarna še danes vsak delovni dan odpre svoja vrata, prevzela jo je hči. Zlata pa, kot zlata mami, še vedno rada pomaga.

Srečneža pravita, da je v Lidlu tudi prijazno osebje. FOTO: Marko Pigac

»Tole pa bo zapravljanje,« se zasmeji mož Tone: »V Lidlu nabavljamo, kar le potrebujemo. Hrano, mleko brez laktoze, pijače, čistila, pralni prašek, dobro je meso, sploh čevapčiči. Kadar nisva na obali, greva v Lidlovo trgovino v Lescah, kjer imajo poleg dobre ponudbe še prijazno osebje. Bon nam bo prišel prav, ko se z možem vrneva z dopusta, vnukinja ima rojstni dan in bomo nakupili za družinsko zabavo.« Kaj pa na dopustu? »Ne boste verjeli, prav v Lidlovo trgovino greva v nabavo, kadar sva v Biogradu na Moru.« Že desetletja hodita v Biograd na Moru, kjer sta nekoč kampirala v avtokampu Soline. Pred časom pa sta, ker imata res rada ta kraj v severnem delu Dalmacije, kupila apartma. »Tudi po ves mesec sva na obali, letos sva bila že dvakrat. Zdaj greva za tri tedne, septembra pa spet za en mesec. Za naju je deveti mesec v letu najlepši mesec na obali, in čas, kar ga le lahko, preživiva v naravi,« pove Zlata Horvat, ki je še v vlogi predsednice Hortikulturnega turističnega društva Lesce.

»Naloga našega društvo sta urejevanje površin in skrb za lepšo podobo našega kraja. Društvo šteje dvesto posameznic in tudi posameznikov, ki skrbimo še za Golčmanov park in kozolec. Tudi napisi iz cvetja in grmovnic po kraju so naše delo. Društvo deluje okoli dve desetletji in moram reči, da se naše delo vsako leto bolj opazi.« Pri Horvatovih doma pa je situacija ravno obratna in naša nagrajenka ob slovesu, ko smo pohvalili urejeno okolico njihove hiše, pove: »Doma ima cvetje v oskrbi moj mož, moj je samo vrt.«