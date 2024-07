Renati bon za rojstnodnevni žur

Ko smo Renati Jordan iz Sajevc pri Kostanjevici na Krki povedali, da je nagrajenka v poletni nagradni igri Lidla in Slovenskih novic, je bila izjemno presenečena in seveda vesela. »Saj ne morem verjeti! Še nikoli nisem nič zadela!« ni mogla skriti navdušenja. Ob našem obisku je s partnerjem Francem ravno pripravljala kanu. Dolga leta je bil čoln na podstrešju, zdaj pa sta se odločila, da ga obnovita. »Bil je tudi počen, zato ga je bilo treba pokitati, zbrusiti in pobarvati,« je pokazala njuno delo. Čoln bo namenjen vožnji po Krki.

Renata Jordan ni pričakovala nagrade.

Le kakšnih 500 metrov stran teče reka, se pa na čoln Jordanovi niso spomnili pred slabim desetletjem in pol, ko jim je dom poplavilo. »Štiriindevetdesetletna babica je povedala, da v svojem življenju nikoli ni doživela poplav, voda niti blizu domačije ni prišla,« je pojasnila Renata. A leta 2010 ni poplavila Krka, pač pa je pritisnila voda iz Krakovskega gozda. Tako na hitro se je vse skupaj zgodilo, da jim je uspelo rešiti le vozila. Umaknili so se na Malence, lučaj od domačije v Sajevcah, na očetov dom.

Sledila je temeljita in draga obnova in v obnovljenem domu so uživali le eno leto, saj so se stoletne poplave ponovile štiri leta kasneje, leta 2014. Če je bilo prvič v hiši 40 centimetrov vode, je je bilo drugič 10 centimetrov. Dovolj, da je bilo treba znova obnavljati, a ne v tolikšnem obsegu. »Ampak ob drugi obnovi smo dali v hišo ploščice, in to v vse prostore. Po dveh takšnih izkušnjah nas že vsako obilnejše deževje navdaja s strahom, saj ne vemo, kaj se bo spet zgodilo. Takšna izkušnja ni le hud finančni zalogaj, ampak je tudi psihično naporno,« pove sogovornica in prizna, da veliko časa za branje nima. Slovenske novice občasno kupi, redno pa spremlja novice na spletu, najbolj jo zanimajo dogodki po naši državi, šport in vreme. »Že zjutraj pogledam, kaj je novega, pa tudi zvečer.«

Ker ima službo v Ljubljani, kot diplomirana ekonomistka dela na Geodetski upravi, ji veliko časa vzame vožnja. »Je pa čas korone prinesel vsaj nekaj dobrega. Trikrat na teden delam od doma, dvakrat pa se peljem v Ljubljano in takrat na cesti izgubim tri ure. Ima pa delo od doma tudi nekaj slabosti, na primer to, da nikoli ne zaključim ob treh, ampak se za računalnik vračam še popoldne in zvečer,« se nasmehne. Uživa pa, ko ureja vrt in rože in ko si utrga kak prost trenutek za kolo ali za muce.

Pravi, da ne bo imela težkega dela, kaj izbrati v Lidlu, saj je to tudi sicer njena najljubša in preverjena trgovina, ponudbo pa zelo dobro pozna, saj jo vedno znova prepriča s kakovostjo, ugodnimi cenami in pestrostjo izbire. In ker bo konec avgusta dopolnila 49 let, je že odločena, da bo bon namenila tudi za piknik, ki ga bo pripravila za domače in prijatelje.

Presenetili smo jo, ko je s partnerjem obnavljala čoln. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda