Prednosti svetlobne terapije. Kaj to sploh je?

Svetlobna terapija denimo vključuje sedenje pod svetlo umetno svetlobo, ki jo oddaja škatla ali svetilka, približno 30 minut na dan.

Naš zapis smo povzeli po ameriški spletni strani MedicineNet, avtor prispevka na tej spletni strani Dan Brennan, dr. med.

Velja pa ob branju imeti v mislih, da je članek naslonjen na Združene države Amerike in na njihov pristop k zdravljenju in zdravju. Zato smo izpustili imena zdravil, ki so bila navedena v zapisu.

Vsekakor je edina pot pogovor z zdravnikom, recimo dermatologom, pri nas, v Sloveniji. Biti sam svoj zdravnik je pri znanju naših zdravnikov povsem nepotrebno, najbrž pa lahko tudi nevarno; še zlasti zdaj, ko je na spletu mogoče kupiti zdravila in čudežne naprave, ki kakor vse pozdravijo.

Pa ne. Zdravijo narava, zdrav življenjski slog in zdravniki.

Vitiligo

Vitiligo je pridobljena bolezen kože, za katero je značilna prisotnost različno velikih in oblikovanih lis z izgubo pigmenta kože. Vitiligo lahko zdravite z dvema vrstama svetlobne terapije. Pri eni se uporablja ozkopasovna ultravijolična svetloba B (nbUVB). Sedite lahko v svetlobni škatli ali kabini ali pa zdravnik uporabi laser.

Druga terapija se imenuje PUVA, ki je ultravijolična svetloba A (UVA) iz kabine ali sonca skupaj z zdravilom. Oba postopka zdravljenja s svetlobo sta približno 70-odstotno učinkovita pri vračanju barve koži, vendar – pozor! - saj lahko terapija PUVA poveča možnosti za nastanek kožnega raka.

Psoriaza

To je sistemska vnetna bolezen. Psoriaza je ena najpogostejših vnetnih dermatoz. Večina prebivalstva meni, da je luskavica le kožna bolezen, v resnici pa gre za kronično bolezen imunskega sistema.

S svetlobno terapijo lahko zdravite plake, palmoplantarno luskavico, luskavico nohtov in lasišča. Svetloba nbUVB iz svetlobne škatle, drugega vira svetlobe ali laserja pomaga upočasniti rast kožnih celic, umiriti prekomerno aktiven imunski sistem ter ublažiti vnetje in srbenje. Zdravniki lahko luskavico zdravijo tudi s svetlobno terapijo PUVA. Pozor - PUVA terapija poveča možnosti za nastanek kožnega raka.

Sklerodermija

Sklerodermija ali skleroderma je redka avtoimunska bolezen, ki se pogosteje pojavlja pri ženskah in lahko prizadene kateri koli del telesa.

Kadar otrdela koža sega globlje navzdol, lahko zdravnik predpiše fototerapijo z UVA-1. Ta vrsta svetlobe prodre globoko v kožo, da razrahljana mesta popusti in zmanjša srbenje. Vrsta zdravljenja s svetlobo, imenovana intenzivna pulzirajoča svetloba (IPL), lahko pomaga pri nekaterih temnih kožnih madežih.

SAD

Sezonska afektivna motnja (SAD) je oblika depresije, ki se pojavi vsako leto ob istem času, običajno takrat, ko je zunaj manj svetlobe. Pri simptomih si lahko pomagate s sončno svetilko s svetlo belo svetlobo. Svetloba pomaga povečati melatonin in serotonin, hormona, ki pomagata pri spanju in razpoloženju. Zdravniki običajno priporočajo približno 30 minut pred svetlobo vsak dan.

Depresija

S terapijo s svetlo svetlobo lahko zdravite nesezonsko depresijo. Zdravnik v Ameriki lahko zahtevajo, da ob zdravljenju jemljete tudi zdravila. Običajna seansa pred svetlobno škatlo traja približno 30 minut na dan.

Ampak: najprej k zdravniku.

Akne

Dermatologi lahko akne zdravijo z laserji. Lahko uporabijo modro ali rdečo svetlobo za uničevanje bakterij in zdravljenje mozoljev ali intenzivno pulzno svetlobo (IPL) za odstranjevanje olja in odmrlih kožnih celic iz zamašenih por ter zdravljenje ogrcev. Svetlobna terapija ne deluje pri vseh. Doma lahko uporabite tudi manj močno rdečo ali modro svetlobo.

Bolečina

Terapija z rdečo svetlobo, vrsta zdravljenja z rdečo svetlobo nizke valovne dolžine, lahko pomaga pri bolečinah, ki jih povzročajo mišično-skeletne bolezni. Ta svetloba lahko ublaži bolečine v hrbtu ali vratu ter bolečine pri boleznih, kot so osteoartritis, revmatoidni artritis, sindrom karpalnega kanala in težave z zobmi.

Motnje spanja

Svetlobna škatla lahko pomaga ponastaviti cikel spanja in budnosti. Naprava posnema zunanjo vidno svetlobo brez uporabe škodljive UV-svetlobe. Zdravnik lahko pomaga pri odločitvi, kako dolgo boste vsak dan sedeli pred svetlobno škatlo.

Demenca

Študije kažejo, da lahko naravna, zunanji podobna svetloba čez dan v sobah oseb z demenco pripomore k boljšemu spancu in manjši vznemirjenosti. Ti rezultati se sčasoma izboljšajo. Svetlobna terapija lahko pomaga tudi pri depresiji in upočasni učinke demence.

Morfea

Morphea je kožno obolenje, ki povzroča rdeče, bele ali trde neboleče madeže na koži. Če imate resen primer, ki pokriva večji del telesa, lahko zdravnik predpiše ultravijolično svetlobo za lajšanje simptomov.