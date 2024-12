Zjutraj se zbujate z zamašenim nosom? Preverite, kaj vam telo sporoča

Zamašen nos lahko povzročijo pršice, sezonske alergije, dlaka hišnih ljubljenčkov, refluksna bolezen, hormonske spremembe ali kemikalije v okolju, na primer pasivno kajenje.

Več je razlogov za jutranjo zamašenost nosu, znano tudi kot rinitis, nekateri med njimi pa vas lahko presenetijo.

Najpogostejši razlog so alergeni

Podatki raziskave o zdravju in prehrani (NHANES) kažejo, da je približno 74 odstotkov ljudi vsako noč izpostavljenih 3–6 alergenom v svojih spalnicah.

Vsakič, ko se premaknete, uredite odeje, odstranite psa s postelje ali preoblikujete vzglavnik, v zrak dvignete nove oblake alergenov, ki dražijo vaše dihalne poti. Ni presenetljivo, da se nosni prehodi čez noč vnamejo.

Jutranjo zamašenost lahko povzročijo dražilci

Včasih jutranja zamašenost nosu ni povezana z alergeni, temveč z dražilci, ki ponoči povzročajo otekanje nosnih prehodov. Tukaj je nekaj pogostih dražilcev, s katerimi se srečujemo med spanjem.

GERB

Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB) je kronično stanje, pri katerem se želodčna vsebina vrača v grlo in nosne prehode.

Tobačni dim

Če ste čez dan izpostavljeni dimu ali če kdo v vašem gospodinjstvu kadi, lahko zjutraj občutite rinitis. Pasivno kajenje prav tako povečuje tveganje za kronične težave s sinusi.

Ali pa so vzrok spremembe v vašem telesu

Hormoni

Hormonske spremembe, ki jih doživljate med nosečnostjo in menstruacijo, lahko povzročijo jutranjo zamašenost nosu.

Kako ukrepati?

Da bi zmanjšali izpostavljenost dražilcem, posteljnino redno perite, omejite vlaknate elemente v spalnici, kot so preproge in oblazinjeno pohištvo, ter hišne ljubljenčke držite izven spalnega prostora.

S temi koraki lahko pripomorete k boljšemu dihanju in kakovostnejšemu spancu.

Obstajajo različni načini, kako si lahko pri zamašenem nosu ob prehladu, gripi ali alergijskem rinitisu pomagate sami. Tu najdete 7 nasvetov:

1. Uporabite vlažilec zraka

Vlažilci zraka delujejo tako, da vsrkajo suh in segret zrak skozi napravo, ga navlažijo in razpršijo v prostor, pišejo na Lek.si. Dihanje v vlažnejšem zraku lahko pomiri razdraženo sluznico v nosu in sinusih. Prav tako vlaga v zraku pripomore k redčenju sluzi v nosni votlini. Tako iz nosu odstranimo odvečno sluz in lažje zadihamo. Vlažilec zraka je posebno uporaben pozimi, ko je zaradi ogrevanja stanovanj in redkejšega zračenja zrak bolj suh kot poleti.

2. Pojdite pod vročo prho

Para iz prhe pomaga izločiti sluz iz nosu in zmanjšati vnetje. Ob vročem prhanju se lahko vsaj za nekaj časa vaše dihanje povrne v normalno stanje.

3. Skrbite za hidracijo

Poskrbite, da pijete dovolj tekočine (voda, čaj, sok, izotonični napitki, juha ipd.). Uživanje tekočine pomaga redčiti sluz v nosnih poteh, ki se tako lažje izloča iz nosu, pritisk v sinusih pa se zmanjša.

4. Uporabite fiziološko raztopino

Uporaba fiziološke raztopine v pršilu ali kapljicah lahko poveča raven vlage v nosnih poteh in tako pomaga razredčiti sluz. To lajša odstranjevanje sluzi iz nosu in blaži vnetje.

5. Uporabite tople obkladke

Topel obkladek lahko pomaga odmašiti zamašen nos. Brisačo najprej namočite v topli vodi, nato jo temeljito ožemite, zložite in položite preko nosu in čela. Toplota lahko lajša bolečino in pomaga ublažiti vnetje v nosnicah. Nanos obkladka lahko ponovite večkrat.

6. Uporabite nosni dekongestiv

Dekongestivi so zdravila, ki zmanjšajo otekanje nosne sluznice ter tako odpirajo dihalne poti in olajšajo dihanje. Na voljo so v obliki pršila ali kapljic. Brez recepta jih lahko kupite v lekarni, kjer vam bo farmacevt svetoval njihovo pravilno uporabo. Zdravila vedno uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Dekongestive uporabljajte le v priporočenih odmerkih, ne dlje kot 5 do 7 dni.

Kaj se zgodi pri dolgotrajni uporabi?

Pri uporabi dlje, kot je priporočeno, se nosna sluznica lahko prilagodi prisotnosti zdravila. To pomeni, da se krvne žile po prenehanju uporabe ne vrnejo v normalno stanje, temveč ostanejo razširjene. Posledica tega je stalna zamašenost nosu, ki uporabnika pogosto vodi k ponovni uporabi dekongestiva. Ta cikel lahko povzroči t. i. odvisnost od nosnega pršila, saj se stanje poslabša, če se zdravilo ne uporablja.

Dolgotrajna uporaba lahko vodi tudi do poškodb nosne sluznice, kar poveča tveganje za kronično vnetje, suhost ali celo krvavitve iz nosu. V hujših primerih lahko pride do trajnih sprememb v nosni sluznici, ki zahtevajo medicinsko obravnavo.

7. V primeru alergijskega rinitisa uporabite protialergijska zdravila

Če je zamašen nos posledica sezonskega alergijskega rinitisa oz. senenega nahoda, si lahko pomagate s protialergijskimi zdravili. Obstajajo v obliki nosnih pršil ali tablet in jih prav tako lahko kupite brez recepta v lekarni.