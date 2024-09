Zakaj so figovi listi tako zdravi

Čaj iz figovih listov pogosto imenujejo eliksir življenja, saj prinaša številne zdravstvene koristi.

Sezona fig je v polnem teku, zato je pravi čas, da naberete in posušite liste za pripravo čaja. Figovi listi so bogati z antioksidanti in vlakninami, poleg tega vsebujejo vitamine A, B1 in B2, pa tudi kalcij, železo, mangan, fosfor, kalij in natrij.

Čaj iz figovih listov se priporoča osebam, ki se soočajo z inzulinsko rezistenco, visokim krvnim tlakom, slabokrvnostjo ter vsem, ki želijo izgubiti odvečne kilograme.

Kako pripraviti čaj iz figovih listov?

1 do 2 čajni žlički zdrobljenih figovih listov prelijte z 200 ml vrele vode. Lonec ali skodelico pokrijte in pustite stati približno 10 minut. Opozorilo: Čaj iz figovih listov ni priporočljiv za nosečnice in doječe matere, pred uživanjem pa se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.

Koristi za zdravje srca in prebave

Fige so bogate z vlakninami in hranili, kar ima številne koristi za zdravje, vključno z izboljšanjem delovanja srca in prebave. Čeprav so zelo zdrave, imajo fige tudi visoko vsebnost sladkorja, zato jih je priporočljivo uživati zmerno.

Najbolj zdrave so septembrske fige

Ne smemo pozabiti, da se največ antioksidantov, podobno kot pri večini drugih vrst sadja, nahaja v olupkih, zato jih je priporočljivo uživati neolupljene. Slovenske raziskave so pokazale, da so fige iz druge letine, ki zorijo septembra, bogatejše z antioksidanti v primerjavi s tistimi, ki zorijo julija.