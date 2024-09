To so najbolj okusna in zdrava septembrska živila

Ponudba sadja in zelenjave je velika. In letos je sadje res obrodilo. Sezonska hrana ima hranilno vrednost, prilagojeno letnemu času, prav tako je najbolj naravno pridelana.

Spremembe v naravi so tako otipljive, da tradicionalna kitajska medicina v tem času govori o petem letnem času, tako imenovanem poznem poletju, ki je povezan z elementom zemlje.

V tako imenovanem petem letnem času naše telo še vedno ceni sveže in lahke obroke. Marsikdo si telo očisti od sprostitve letnega dopusta. Zato priporočamo najboljše vrste sadja in zelenjave, ki jih lahko uživate ves september.

Zelje

Zelje uživamo surovo v jesenskih in zimskih solatah in ga lahko tudi vložimo, s čimer dobimo popoln probiotik, ki krepi črevesno floro. Ta zelenjava je bogata z vitaminoma C in E, zagotavlja pa tudi dober odmerek vitaminov B, zlasti folne kisline. Zagotavlja tudi kalcij v obliki, ki ga telo zlahka absorbira.

Gobe

Ne samo da so bogate z minerali in vitamini B, vsebujejo tudi veliko selena in vitamina D. Selen in drugi antioksidanti ščitijo telo pred propadanjem celic.

Por

Poleti je por tanjši, z bližajočo se jesenjo pa se zgosti in ima intenzivnejši okus, zato je idealno živilo za ta letni čas. Tako kot česen in čebula, njegova bližnja sorodnika, je bogat z žveplovimi spojinami, ki krepijo imunost in izboljšujejo prekrvitev.

Fige

Na poletnih sprehodih je užitek nabrati fige neposredno z drevesa in jih okusiti v senci. Prej preverite, čigavo je drevo. Vsebujejo naravne sladkorje, ki dajejo energijo, vlaknine, ki so pomembne za prebavo, in minerale, kot so kalcij, kalij in magnezij, za zdravje kosti.

Grozdje

Sočno in sladko grozdje, polno dragocenih hranil. Poleg naravnih sladkorjev so tu vlaknine in vitamin C. Tisto, po čemer pa grozdje najbolj izstopa, so nedvomno antioksidanti. Resveratrol je najbolj znan, njegova sposobnost nevtralizacije prostih radikalov pa je povezana z večjo zaščito srca in ožilja ter z bojem proti raku. Če jih uživate z lupinico, lahko bolje izkoristite antioksidante in dobite več vlaknin, ki blažijo zaprtje in spodbujajo čiščenje toksinov iz telesa.

Hruške

Hruške priporočamo zlasti tistim, ki trpijo za hipertenzijo, saj so bogate s kalijem in vodo, zato delujejo tudi kot diuretik. Prisotnost vlaknin in flavonoidov je večja v lupini kot v njenem mesu. Če izberete ekološko pridelane sadeže, jih lahko uživate z lupino brez nevarnosti, da bi zaužili pesticide.

Jabolka

Pozno poleti se začne sezona jabolk. Čeprav med letom na tržnicah in v trgovinah najdemo številne sorte, zdaj začenjajo naravno zoreti in imajo najboljši okus.

Jabolko je bogato z vitaminom C: 150-gramski košček zagotavlja 30 odstotkov dnevne potrebe in le 75 kalorij. Njegove kisline in soli spodbujajo izločanje prebavnih sokov in delujejo antiseptično, spodbujajo apetit, izboljšujejo prebavo in pomagajo pri vzdrževanju ustne higiene. Vsebuje tudi zelo dragoceno vlaknino: pektin. Ne samo da spodbuja črevesje in ščiti bakterijsko floro, pomaga tudi zmanjšati količino holesterola.

Breskve

Breskve so rahlo odvajalo in diuretik, zagotavljajo tri vitamine, ki prispevajo k upočasnitvi staranja: 200 gramov breskve zagotavlja 33 odstotkov dnevne potrebe po vitaminu C, 15 odstotkov vitamina A in 10 odstotkov vitamina E.

Borovnice

Sladkoba njihovih sladkorjev je prežeta z rahlo kiselkastim okusom, v svoji notranjosti pa skrivajo zelo dragocene hranilne snovi: vlaknine, vitamina C in E, folno kislino in nekaj železa. Predvsem pa, tako kot druge jagode, s svojimi antocianini delujejo antioksidativno. Antocianini povzročajo škrlatno barvo, ščitijo zdravje srca in ožilja ter krepijo imunski sistem.

Poleg naštetih je tu še kup živil, ki so jeseni najboljša: paprika, solata, endivija, radič, motovilec, korenček, cvetača, bučke, čebula, zelena, brokoli, rukola in mesečna redkvica. Nikakor pa ne smemo pozabiti na jesensko sadje – oreh, lešnik, kostanj, kaki ...