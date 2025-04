Škandal v Zagrebu: Bregović prodal vilo za 450.000 evrov, zaradi 55 evrov dolga mu pošiljajo rubežnike

Legenda jugorocka Goran Bregović je leta 2006 od nekdanjega hrvaškega premierja Hrvoja Šarinića kupil vilo v elitnem delu Zagreba za 450.000 evrov in jo več let oddajal za 5500 evrov na mesec, navajajo srbski mediji. Leta 2019 pa je legendarni glasbenik nepremičnino prodal znani hercegovski družini Slezak, ki je hišo porušila in na parceli zgradila dve vili z luksuznimi apartmaji. Zdaj pa je nastala težava, ker računi za to nepremičnino še naprej prihajajo na naslov nekdanjega lastnika - Bregovića.

Zaradi 55 evrov dolga mu pošiljajo izvršitelje

Po poročanju hrvaške spletne strani Imperijal, ki je imela vpogled v sodne spise, zagrebška »Čistoća« glasbenika bremeni za dolg v višini 30 evrov, zato od njega zahtevajo plačilo odvoza smeti, ki je povečan za zamudne obresti, ki tečejo od 30. septembra 2024 do plačila, ter stroške postopka v višini 25 evrov. Skupaj torej 55 evrov. Po evidenci tega hrvaškega javnega podjetja jim glasbenik dolguje za račune iz decembra 2023 in prvih štirih mesecev leta 2024.

Tega denarja sicer ne dolguje Bregović, temveč družina Slezak, ki je to nepremičnino tudi vknjižila, očitno pa ni izpolnila svoje zakonske obveznosti in prijavila spremembe lastništva komunali, zato se dolgovi kopičijo pri šefu skupine Bijelo Dugme.

Zelo brani članki v tem tednu: