Zakaj nas peče zgaga

Zgaga velja za sodobno zdravstveno težavo in je poleg refluksa eden od glavnih simptomov gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB). Prepoznamo jo kot pekoč in boleč občutek v žlički ali za prsnico.

Najpogosteje je posledica vračanja kisline iz želodca v požiralnik, kar povzroči draženje sluznice. Športni rekreativci imamo z njo stalno probleme, čeprav ima redna in zmerna telesna dejavnost številne blagodejne učinke na naše telo.

Med vadbo se v krvni obtok sprostijo endorfini. To so tako imenovani hormoni sreče, ki vplivajo na dobro počutje ter odpravljajo napetost in stres, ki je lahko eden od vzrokov za nastanek zgage.

Simptomi se pojavljajo podnevi in ponoči.

Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj GERB-a:

-bolezni (ezofagitis, skleroderma)

-preobilni in neustrezni obroki (mastne in ocvrte jedi, mesni izdelki in maščobe, pekoče jedi, kofein, gazirane pijače, nekatero sadje in zelenjava …)

-hiatalna kila

-nezdrav življenjski slog (npr. stres, alkohol, kajenje, čezmerna telesna teža)

-nekatera zdravila (npr. teofilin, triciklični antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalčkov)

-mehanske poškodbe spodnje mišice zapiralke požiralnika (npr. operacija, balonska dilatacija)

-nosečnost (zaradi hormonov estrogena in progesterona)

Kar 20–30 odstotkov odraslih razvitega sveta ima težave z gastroezofagealno refluksno boleznijo (GERB). Število obolelih se v zadnjih 15 letih povečuje - število ljudi, pri katerih se simptomi GERB-a pojavljajo vsak teden, se je povečalo za skoraj 50 odstotkov.

Če imate težave z zgago kljub spremembam življenjskega sloga in to vpliva na vašo storilnost doma ali na delovnem mestu, si lahko pomagate z zdravili brez recepta.

Med najbolj uporabljenimi so zaviralci protonske črpalke, ki zmanjšajo izločanje želodčne kisline in s tem tudi vnetje sluznice v želodcu in dvanajstniku ter omogočijo hitrejše celjenje morebitnih poškodb sluznice (erozije, ulkusi). S temi zdravili lahko preprečimo tudi ponovitev teh bolezni.