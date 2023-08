Vonj po marihuani zmotil tenisače v New Yorku

Sprva v zdravstvene namene, od leta 2022 pa tudi povsem legalno za užitek, se v New Yorku lahko prodaja konoplja. A kajenje marihuane v parku neposredno ob teniških igriščih za US Open je povzročilo kar nekaj nevšečnosti med igralci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prva je o vonju marihuane spregovorila Grkinja Maria Sakari, ki ga je čutila ob eni od menjav strani, a v tem ni iskala razloga za poraz proti Španki Rebeki Masarovi. »Včasih se vonja hrana, včasih cigarete, včasih tudi marihuana. Smo na odprtem, za nami je park in ljudje tam lahko počnejo, kar si želijo,« je dejala Grkinja.

Drugi imajo s tem težave. Nemka Tamara Korpatsch, ki je v uvodnem krogu sicer zmagala, pravi, da ima ob smradu marihuane težave z dihanjem. »Enostavno ne dobim zraka in ne morem igrati. Enostavno moram nekam, kjer tega smradu ni,« je dejala Nemka, ki pravi, da je velika težava predvsem na igriščih, ki so namenjena treningu. »V New Yorku sem res navdušena nad vsem, kar sem videla, razen smradu po marihuani.«

Verjetno se bo glasno pritožil tudi Avstralec Nick Kyrgios, ki zase pravi, da je astmatik in da ima z dimom, v katerem se vonja marihuana, velike težave.

»O bog. Celo igrišče številka 17 smrdi kot Snoop Doggova dnevna soba,« pa je po torkovi zmagi povedal Nemec Alexander Zverev.

Igrišča odprtega teniškega prvenstva ZDA so v Flushing Meadows Corona Parku v severnem mestnem predelu Queens, ki je ob lepih dnevih dobro obiskan.