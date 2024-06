Veslaško ribiška veselica na Bledu

Z zanimivimi detajli, ki so jih prispevali ribiči, Tinka, njen mož in njun prijatelj. Ribiči vedo, da v takem vremenu, z dokaj nizkimi temperaturami, krapi in druge ribe Blejskega jezera priplavajo do dotoka v jezero.

Eden večjih krapov se je dobrih sto metrov proč nekajkrat vrgel iz vode za mušicami. A se vseh treh vab, ki so mu jih ribiči ponujali, ni dotaknil.

Na enem od splavov je skupina bodočih reševalcev iz vode praktično vadila postopke, kako reševati utapljajoče in pomoči potrebne. Renato Fanrich ima znanje in poučuje tečajnike pod okriljem Uprave za zaščito in reševanje.

V Sloveniji je, kot je dejal inštruktor, več kot sto aktivnih reševalcev iz vode. Med vajami v Blejskem jezeru temperatura ne presega 19 stopinj Celzija, je bil tudi Renatov štirinožni prijatelj, supervizor Port, očitno vajen tečajnikov.

Po 17. uri so mladi člani Veslaškega kluba Bled iz hangerjev Veslaškega centra najprej okrasili pomole z vesli in nato še čolni. Popoldanski treningi so sestavni del kluba, ki ima velik podmladek v različnih starostnih kategorijah.

Isak Ivan Žvegelj. FOTO: Mirko Kunšič

Danes je bil na treningu tudi domačin Isak Ivan Žvegelj, ki si je priveslal, prigaral, nastop na letošnjih Olimpijskih igrah v Franciji. Po letu 2012, olimpijadi v Londonu je Isak poskrbel, da se slovensko veslanje vrača na OI. Je pa lahko še dodatno ponosen na očeta Denisa, ki je pred 32 leti na OI v Barceloni, skupaj z Iztokom Čopom, priveslal bronasto kolajno.

Veslaški klub Bled omogoča mladim, ki prihajajo na najlepšo veslaško progo na svetu, treninge že za 35 evrov mesečne vadnine. V klubu je Miha Pirih glavni trener, njegov pomočnik pa je Miloš Janša. Zagotovo veslaška in trenerska legenda. Tudi pred 32 leti je bil trener olimpijskega dvojca Žvegelj- Čop. Tudi danes je bil na katamaranu in v dežju spremljal trening mladih veslačev.

Dober obet za blejsko in slovensko veslanje.

P. S. Pred treningom veslačev se je predstavil tudi dvanajsterec. Raca z enajstimi mladiči. Veslači so počakali, da so varno veslali mimo čolnov. Ta konec tedna bo na Blejskem jezeru tudi mednarodna veslaška regata.