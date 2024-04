To je najbolj zdrav zajtrk na svetu: izboljša delovanje črevesja, znižuje sladkor, je dober za srce ...

Oves je eno najbolj zdravih žit na svetu. Čeprav ga danes zaužijemo (pre)malo, so ga naši predniki uživali redno.

Ovseni kosmiči, kot jih poznamo danes, niso niti približno tisto, kar bi morali jesti. Predelani ovseni kosmiči niso zdravi. Najbolj zdravo je, če kupite oves v zrnju, ga zmeljete in iz tega žita z dodatki po želji naredite kašo.

Prava domača ovsena kaša je neverjetno hranljiva. Lahko pomaga pri izgubi teže, obnovi zdrav holesterol, ponuja veliko različnih vlaknin in še več.

Tu je še pet očitnih razlogov, zakaj je dobro vsako jutro začeti dan s tem zajtrkom:

1. Izboljša delovanje črevesja: Vlaknine v ovsu pomagajo čistiti črevesje in spodbujajo zdravo prebavo. Prav tako pomagajo izboljšati splošno zdravje prebavnega sistema, tako da zagotovijo, da hrana pride tja, kamor mora priti ob pravem času.

2. Izboljša zdravje srca: Raziskave kažejo na koristi ovsenih kosmičev za zdravo srce in zmanjšano tveganje za bolezni srca, kot je koronarna srčna bolezen. Antioksidanti in zdrave vlaknine v ovsu so odlična izbira za zajtrk za tiste, ki morajo znižati slab holesterol.

3. Zmanjšuje tveganje za raka debelega črevesa: Študija, ki je vključevala 2 milijona Evropejcev, je pokazala, da lahko visoke ravni prehranskih vlaknin preprečijo raka debelega črevesa. Da bi se izognili tej neprijetni bolezni, jejte čim več ovsenih kosmičev.

4. Znižuje krvni tlak: Neka študija je pokazala, da ima lahko redno uživanje ovsenih kosmičev za zajtrk enak učinek kot jemanje zdravil za visok krvni tlak. Ovseni kosmiči so le pomoč pri zniževanju krvnega tlaka in ne smejo nadomestiti zdravil.

5. Uravnava raven sladkorja v krvi: Primarne topne vlaknine v ovsu, znane kot beta glukan, se pri zaužitju delno raztopijo v vodi in v želodcu tvorijo gosto snov, ki ima močne zdravstvene koristi. Ena od glavnih prednosti te vlaknine je njena sposobnost, da pomaga znižati raven sladkorja v krvi in ​​zmanjša odpornost proti inzulinu pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.