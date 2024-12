To je pijača, ki povzroči najhujšega mačka

Prihaja vrhunec slavljenja odhoda starega in prihoda novega leta. Alkohol je v Sloveniji skupni imenovalec večine zabav.

Alkohol pomirja in znižuje zavore? Verjamemo.

Za začetek je treba opozoriti, da ima alkohol pozitivne lastnosti, zaradi katerih je tako priljubljen. Raziskave so pokazale, da je skrivnost v tem, da deluje pomirjevalno in stimulativno hkrati.

Znanstveniki se na splošno strinjajo, da je sposobnost alkohola, da spodbuja sproščanje dopamina, v delu možganov, znanem kot striatum, vendar ta mehanizem še ni popolnoma razumljen oziroma dokazan.

Maček po večeru, preživetem v družbi alkohola, ni nič nenavadnega. Toda različne vrste pijač delujejo različno in ljudje se nanje različno odzivajo.

Najprej morate upoštevati, da je alkohol diuretik, pospešuje izločanje vode z urinom, kar pomeni, da bodo vse pijače do neke mere povzročile dehidracijo. In sama dehidracija je lahko vzrok za glavobole. Splošno pravilo tukaj je, da več kot pijete, večja je verjetnost, da boste dobili mačka. Glede na študijo iz leta 2013, objavljeno v Journal of Studies on Alcohol and Drugs, so lahko kadilci izpostavljeni večjemu tveganju mačka. Končno je tveganje za mačka večje, če pijemo na prazen želodec, kot če jemo in pijemo vodo ob pijači.

Maček je odvisen tudi od vrste pijače

Veliko ljudi doživlja, da temnejše pijače povzročajo močnejšega mačka. Znanstvene raziskave so pokazale, da je vzrok za to t.i kongenerje, zaradi katerih so pijače običajno temnejše.

Več študij je pokazalo, da pijače z najvišjo vsebnostjo sorodnih snovi, kot je burbon, povzročajo močnejšega mačka kot pijače z manj sorodnimi snovmi, kot je vodka.

Vendar znanstveniki poudarjajo, da ima etanol sam po sebi bistveno močnejši učinek na mačka kot količina kongenerov. Študija, izvedena leta 2019 med 5000-ljudmi, ki so uporabljali aplikacijo Drink Less App, je pokazala enako.

V njem so strokovnjaki potrdili, da večja količina alkohola vodi do povečanja resnosti mačka. Ugotovili pa so tudi, da obstaja povezava med vrsto zaužite alkoholne pijače in močjo mačka. Rdeče vino je bilo povezano z najhujšimi mački, pivo in boljše žgane pijače pa z blažjimi.

Kateri so kongenerji, ki povzročajo mačka?

Kongenerji so manjše spojine, ki se skupaj z alkoholom etanolom naravno pojavljajo kot posledica procesov destilacije in fermentacije. Čeprav je etanol glavni vir mačka in drugih neprijetnih kognitivnih in vedenjskih učinkov alkohola, je vloga kongenerjev zanimiva zaradi potencialne toksičnosti mnogih med njimi kljub njihovemu majhnemu deležu.

V procesu proizvodnje pijač kvasovke fermentirajo sladkorje in jih spremenijo v etanol. Stranski produkt te reakcije so kongenerji.

Količina kongenerjev v pijači je odvisna od uporabljenih ogljikovih hidratov, prvotnega sladkorja in seva kvasa, ki fermentira sladkor. Višja je v alkoholu iz grozdja kot v alkoholu iz žit.

Ena specifična kongenerija, ki je vpletena v učinke mačka, je metanol, alkoholna spojina, ki jo poleg etanola najdemo v alkoholnih pijačah.

V telesu se razgradi v mravljično kislino in formaldehid ter poslabša mačka. Nekateri kongenerji, ki nastanejo v procesu destilacije, so: estri, ketoni, kisline, alkoholi, aldehidi.

Kongenerji dajejo pijačam poseben okus, vonj in barvo. Na primer, acetaldehid je aldehid, ki daje rumu in burbonu sadno aromo. Izobutilen pa je alkohol, ki ima sladek vonj.

Katere pijače vsebujejo malo kongenerjev?

Kot so pokazale študije, imajo alkoholne pijače, kot so belo vino, lahki rum, svetlo pivo, gin in sake, malo kongenerjev. Praviloma velja, da svetlejša, kot je pijača, manjši je delež kongenerjev, saj je pijača manj destilirana.

Katere pijače so bogate s kongenerji? Rdeče vino, žganje, konjak in viski so pijače z visokim deležem kongenerjev.

Viski Bourbon ima več kongenerjev kot večina drugih žganih pijač. Kot smo že omenili, je kongener tudi metanol. Žganje ima 4766 mg metanola na liter, rum 3633 mg na liter, vodka 102 mg na liter, pivo pa le 27 mg na liter.

Katere so torej pijače, ki povzročajo hudega mačka?

Poceni alkoholne pijače, slabše kakovosti

​Tropske pijače, kot sta rum punč in mai tai​​

Temne pijače, kot so burbon, viski, brandy in rum

​Rdeče vino

​Šampanjec​

Mešane pijače in koktajli

​Energijske pijače, če so pomešane z alkoholom

Biološki dejavniki

Dva prijatelja lahko ves večer spijeta enako količino pijače, posledice pa so lahko zelo različne – eden ima lahko hudega mačka, drugi pa bo skoraj brez vsakršnih težav.

Eden od dejavnikov v tej enačbi je indeks telesne mase. Moški, ki tehta več, se bo manj opil. Alkohol se topi v maščobi, zato lahko pride tako rekoč do vseh delov telesne vode – tako v medceličnem prostoru kot tudi v celicah, povsod po telesu.

Ljudje z višjim indeksom telesne mase so pravzaprav debelejši ljudje, zato je prostornina, v kateri lahko razredčijo alkohol, pri njih večja. Posledično bo enaka količina zaužitega alkohola dosegla nižje koncentracije v krvi, ker se bo razporedil v večji prostornini.

V tej zgodbi so pomembni še drugi biološki dejavniki. Nekatere raziskave namreč kažejo, da imajo ljudje z variacijo gena ALDH2 močnejšega mačka.

Ko zaužijemo alkohol, ga encim dehidrogenaza razgradi v acetaldehid, ki je pomemben za pojav simptomov mačka. Različica gena ALDH2 omejuje razgradnjo acetaldehida, kar vodi do njegovega večjega kopičenja in močnejših simptomov mačka.

Na resnost mačka lahko vplivata tudi spol in starost. Nedavna internetna raziskava med 761 Nizozemci je pokazala, da se resnost mačka s starostjo zmanjšuje in da je pogostejša pri mladih moških kot pri mladih ženskah. S starostjo se ta razlika zmanjšuje.

Psihološki dejavniki

Neka študija je pokazala, da lahko nevrotizem, osebnostna lastnost, zaradi katere ljudje gledajo na svet negativno, predvidi resnost mačka. Anksioznost, depresija in stres so povezani tudi s hujšim mačkom.

Vsako od teh razpoloženj je povezano s t.i negativni predsodki – nagnjenost k bolj negativni interpretaciji sveta. Izkušnja mačka lahko vpliva tudi na sposobnost obvladovanja nelagodja. Raziskave so namreč pokazale, da imajo ljudje, ki so nagnjeni k pretiravanju z doživljanjem bolečine, izrazitejši mačka.

Nekatere raziskave kažejo, da maček vpliva na ljudi, tako da na svet gledajo bolj negativno. Z drugimi besedami, maček lahko poslabša negativno doživljanje sveta, zato se nekateri po pitju počutijo še slabše.

Kaj lahko naredimo za zmanjšanje mačka?

V različnih kulturah obstajajo različna domača zdravila za mačka, vendar ni trdnih dokazov, da delujejo. Izkušnje kažejo, da rehidracija, torej pitje vode, pomaga marsikomu.

Znanstvene ustanove in medicinske raziskave priporočajo, da zdravi odrasli ne zaužijejo več kot dve standardni pijači na dan ali štiri naenkrat kot glavno metodo za preprečevanje mačka.

Ena pločevinka, steklenica ali kozarec piva in tipična strežba vina v restavraciji ustreza 1,5 standardne pijače. Strokovnjaki priporočajo tudi počasno pitje, s hrano in vodo, torej brezalkoholnimi pijačami, ki vsebujejo vodo.

Raziskave so tudi pokazale, da lahko nekatera hranila in sestavine, kot so vitamini B in cink, ublažijo simptome mačka. Ker tobak poveča tveganje za mačka, je pametno zmanjšati kajenje med uživanjem alkohola.

Ste že kdaj slišali za »izšvicanje« alkohola?

Res je, da sta vadba in druženje po njej nekakšno ravnotežje in to pogosto pomeni, da zjutraj po nekoliko pijani noči končamo na skupinski vadbi ali v sobi z utežmi.

Obstaja mit, da je »potenje« najboljša stvar za mačka, pri čemer mnogi prisegajo na svoj jutranji tek ali celo visoko intenzivno intervalno vadbo.

Skočiti iz vinskega bara neposredno na tla telovadnice? Kako neumno ali dobro je to?

O mačku med vadbo

Ena glavnih težav pri mačku je dehidracija. Alkohol je diuretik, zaradi česar telo izgubi več vode, kot je sprejme.

Glede na to, da je telo vsaj 50-odstotno sestavljeno iz vode, moramo biti hidrirani, da se počutimo dobro. Dehidracija med vadbo pomeni slabo počutje. Ne samo, da je sama vadba težja, s potenjem nastane še večja izgubo vode, kar poslabša dehidracijo.

Ljudje, ko doživijo mačka, zelo pogosto trpijo tudi za vrtoglavico, za glavoboli in slabostjo. Zaradi tega je lahko naprezanje pri vadbi zelo težko. Poleg tega, da lahko poslabša nekatere simptome, bo vadba v času mačka verjetno vadečega omejevala, da bi dali vse od sebe, in lahko tvega poškodbe.

Da bi bila intenzivna vadba trajnostna, potrebujete znatne zaloge energije in biti morate hidrirani, kar pa ne velja, če imate mačka.

Nasprotno, ko smo mačkasti, smo fizično in duševno utrujeni in manj usklajeni kot običajno. Ljudje pogosto mislijo, da se lahko s potenjem znebijo mačka, a zadnja stvar, ki jo želite storiti, je, da telo potisnete do skrajnosti, ko je že tako nizkoenergijsko.

Raziskave to podpirajo: študija iz leta 2020, objavljena v Journal of Clinical Medicine, je pokazala, da so udeleženci z mačkom doživeli znatno večjo izčrpanost, ko so opravljali telesno dejavnost na enaki ravni kot udeleženci brez mačka.

Pustimo ob strani, kdo je pri tej raziskavi bolj užival in kdaj ... tisti, ki so v dobro znanosti zastonj pili ali oni, ki niso ...Čeprav se morda počutite slabše, ali to tudi kaj škodi?

Na to temo ni veliko raziskav, vendar splošno mnenje je, da se telo zelo trudi, da bi se znebilo toksinov, ki se razgrajujejo v telesu. Intenzivno gibanje dodaja še en opravek na seznam opravkov v telesu in pomeni dodaten stres, ki ga telo verjetno ne bo dobro preneslo.

Poleg tega, ker že primanjkuje tekočine, izguba več tekočine s potenjem nikoli ni dobra ideja.

Ali lahko pomaga nežna vadba

Torej: potenje očitno ni pot naprej. Bolj nežna, rahla vadba pomaga ublažiti simptome. Sprehod na svežem zraku ali nekaj nežnega raztezanja je lahko dobro.

To je način treninga, ki je edini priporočljiv za tiste, ki trpijo zaradi mačka. Sprehod bi bil morda boljši od sedenja doma in poskusa omiliti simptome, saj gibanje omogoča, da se telo duševno in fizično ponovno poveže.

Ker je alkohol fizični stres za telo, je aktiviranje imunskega odziva in nežnost do telesa ključnega pomena za izboljšanje simptomov mačka.

Sicer pa vsi vemo, da je pot do uspeha dolga. Če imamo mačka, je še dan ali dva daljša, za počutje pa bi težko rekli, da je negovano, kot je sicer sijajno negovanje zdravega telesa.