To žito se sadi spomladi, zori pa poleti. Najprej ga posušijo, nato ocvrejo in na koncu zmeljejo v moko.

Tsampa je osnovno tibetansko živilo, ki velja za zdravilo za vse bolezni, saj znižuje slab holesterol in krvni tlak, uporabljamo jo lahko za boleč zob, uživamo pa jo tudi za boljšo prebavo ...

Tibetanci verjamejo, da ni problema, ki ga ta hrana ne bi mogla rešiti, pišejo na zanimivi hrvaški spletni strani punkufer.hr, ki jo zelo priporočamo.

Ko izgovorite besedo tsampa, običajno mislite na praženo ječmenovo moko. Z njo lahko pečemo kruh, pecivo in torte, lahko pa jo dodajamo tudi različnim enolončnicam in celo napitkom.

V Tibetu iz ječmenove moke in tekočine zgnetejo gladko kroglico, ki jo nato jedo za zajtrk, kosilo ali večerjo.

Tibetanci verjamejo, da je to zdravilo za vse bolezni: najbolj zdrava moka, za katero pa malokdo ve, da se jo lahko kupi tudi v naših trgovinah.

Moka, ki mora biti v vsaki shrambi

Moka tsampa je hranilno zelo bogata, saj vsebuje veliko beljakovin, vlaknin, vitaminov in mineralov, bogate je z železom, magnezijem in vitaminom B. Je zelo nasitna, lahka za prebavo in ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da energijo sprošča počasi, kar je idealno za dolgotrajno vzdrževanje energije.

Tsampo lahko uživamo na različne načine, pogosto jo dodajajo v kruh, peciva, enolončnice in celo napitke. V Tibetu je tradicionalno pripravljena z maslom iz jakovega mleka in čajem, oblikovana v kroglice ali paste, ki jih uživajo ob obrokih.

Uporaba te moke v Tibetu ni presenetljiva, saj je ječmen eno redkih žit, ki uspevajo na visokih nadmorskih višinah.