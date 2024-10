Strokovnjaki v jogurt dajo žlico medu. Zakaj?

Nove raziskave kažejo, da lahko dodajanje žlice ali dveh medu nesladkanemu jogurtu znatno poveča njegove probiotične lastnosti.

Zahvaljujoč temu imajo koristne bakterije v jogurtu več možnosti, da preživijo pot skozi naš prebavni sistem.

Hannah Hoschler, soavtorica študije, objavljene v The Journal of Nutrition, in prehranska znanstvenica na Univerzi Illinois Urbana-Champaign, pravi, da je strokovnjake zanimala močna kombinacija, ki je pogosta v sredozemski prehrani, da bi izvedeli, kako vpliva na gastrointestinalni mikrobiom.

Sredozemska skrivnost zdravja

Sredozemska prehrana že leta velja za eno najboljših na svetu. Pripisujejo ji številne zdravstvene koristi, predvsem zaradi prisotnosti zdravih maščob iz rib, oljčnega olja in oreščkov, medtem ko je rdeče meso omejeno. Mlečni izdelki pri tem nimajo velike vloge, razen sira in jogurta, ki sta pogosto sladkana z medom. Najljubši zajtrk Grkov je na primer grški jogurt z medom in orehi.

Med kot probiotična podpora

Nekateri jogurti so obogateni s probiotičnimi sevi bakterij, kot je Bifidobacterium animalis, ki podpirajo zdravje prebave in delovanje imunskega sistema. Med, znan po svojih antibakterijskih lastnostih, deluje tudi kot prebiotik, ki spodbuja rast koristnih mikroorganizmov v telesu.

Encimi v naših ustih, želodcu in črevesju pomagajo pri prebavi, vendar tudi zmanjšajo sposobnost preživetja mikrobov. Strokovnjaki so želeli videti, ali bi med lahko pomagal preživeti probiotičnim bakterijam v črevesju.

Med je popoln dodatek k jogurtu

V prvi študiji so raziskovalci izvedli laboratorijske poskuse, da bi preučili učinke štirih vrst medu – lucerninega, ajdovega, deteljinega in pomarančevega medu – na sposobnost preživetja Bifidobacterium animalis v jogurtu med prebavo. Rezultati so pokazali, da je med iz detelje najbolj vplival na preživetje koristnih bakterij v črevesju.

Druga študija je vključevala 60 zdravih odraslih, ki so dva tedna uživali jogurt z deteljnim medom in nato toplotno obdelan jogurt. V tretjem krogu je 40 udeležencev uživalo jogurt, pomešan s sladkorjem.

Rezultati so pokazali, da med podpira preživetje probiotičnih bakterij v črevesju. Raziskava ni pokazala sprememb v času prehoda črevesja, pogostosti odvajanja blata, razpoloženju ali kognitivnih sposobnostih udeležencev. Vendar pa Hoschlerjeva ugotavlja, da lahko to odraža splošno zdravje udeležencev in poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah.

»Ugotovili smo, da ena žlica medu v porciji jogurta pomaga probiotikom preživeti. Vendar se moramo zavedati, da je v med dodan sladkor in da mora večina ljudi paziti na količino sladkorja v svoji prehrani. Dodajanje malo medu nesladkanemu jogurtu je prijetna kulinarična kombinacija, ki jo lahko vključite v svoj jedilnik,« zaključuje Holscherjeva.