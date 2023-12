Temnejša plat telesne vadbe. Tudi zdravo je lahko nezdravo, če ga kronamo

Mnogi uporabljajo telesno vadbo kot beg od realnosti. Po stresnem dnevu je lahko prijetno obuti tekaške copate in ujeti korak ter se podati v početje, kjer se čas in prostor raztopita.

Niso pa vsi treningi zdravi. Prav tako niso zdravi vsi pobegi od realnosti.

Za nekatere potenje v telovadnicah deluje kot pregovorno nojeva glava v pesku. Težave spopadanja s težo resničnih problemov se lahko izognete z dvigovanjem uteži. Ure in ure na tekalni stezi pa lahko le na videz zbrišejo prave ovire.

Dve skupini

Telesno aktivne ljudi lahko v grobem razvrstimo v dve kategoriji. Nekateri imajo zdravo motivacijo za trening, početje drugi pa je manj koristno.

Tisti, ki trening uporabljajo kot sredstvo za zdrav pobeg od realnosti, so boljši pri načrtovanju, obvladovanju čustev in so manj impulzivni. Te osebe dosegajo visoko oceno na lestvici ocenjevanja kakovosti življenja.

Druga skupina pa beži v svoje režime treninga. Zato, da bi potlačili čustva in negativna vprašanja ter vsakodnevne življenjske težave potisnili v pozabo. Te osebe so manj spretne pri načrtovanju ali ohranjanju čustvenega nadzora. So tudi bolj impulzivne.

Krivda in sram

Ko ste resno zatopljeni v neko dejavnost, lahko dosežete raven nekakšnega pretoka, nekakšno hitenje. To je običajno pozitivno stanje.

Ljudje, ki ne bežijo od življenja, trening doživljajo kot dvig dobrega počutja. Počutijo se veselo in zadovoljni. Njihovo razpoloženje se zaradi telesne aktivnosti izboljša.

Druga skupina je bolj nagnjena k temu, da jo pozneje preplavijo negativni občutki. Ugotovljeno je, da jih pestijo občutki krivde in sramu, ker so toliko časa porabili za vadbo, namesto da bi si uredili življenje.

Kot da bi bili pijani ali zadeti

Stanje duha, ki ga dobite pri naporni vadbi, je lahko podobno posledicam različnih vrst zastrupitve.

Ko se vrnete domov po stresnem dnevu v službi, boste morda navdušeni nad kozarcem vina ali malo sprostitve ob igranju računalniških iger ali brskanju po spletu. Pridemo v sfero, kjer pozabimo na čas in kraj. Enako stanje zavesti lahko dosežemo s tekom na smučeh v dobrem tempu ali na primer z dvigovanjem uteži.

Tak mehurček ni nujno negativen. Vsi se moramo tu in tam izgubiti. Taka dejavnost sama po sebi ni problematična. Odvisno je, kako jo razumeš.

Ljudje, ki so ranljivi za različne oblike zasvojenosti, so še posebej izpostavljeni tveganju, da vadbo uporabijo kot pobeg.

Skušajte zmanjšati fizični beg

Osebni fitnes trenerji bi uporabiti znanje, ki so ga pridobili raziskovalci odvisnosti od vabe, namreč, morda bi bilo koristno vedeti, kakšni so motivi posameznika, da veliko in nezdravo trenira.

Veliko časa, ki ga porabijo za vadbo, bi lahko izkoristili in bi ga morali izkoristiti tako, da bi počeli kaj pametnejšega. Dobro bi bilo pomagati pri njihovem ozaveščanju, pravijo strokovnjaki in to polagajo na srce tudi trenerjem..

Zasvojenost kot družbeni izziv

Mnogi opozarjajo na nezdrav odnos do treninga kot prisilo in navado, ki sta v sorodu s težavami z drogami, igrami na srečo, seksom, nakupovanjem in nezdravo prehrano. Vse več mladih v Evropi razvija življenjski slog, ki je v takšni ali drugačni obliki okužen z odvisnostmi.

EU zdaj odvisnosti opredeljuje kot enega največjih družbenih izzivov v Evropi.

Zasvojenost postane nekakšen nadomestek za nesodelovanje mladih pri delu in izobraževanju, v družini in rekreacijskih dejavnostih.

Kakšne so vrste življenjskih slogov, ki jih lahko pričakujemo od prihajajočih generacij?