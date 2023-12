Telo pošilja signale: Štirje znaki, ki razkrivajo, da je z zdravjem nekaj narobe ...

Poznavanje znakov, ki jih naše telo pošilja o zdravju, lahko pomaga prepoznati morebitne težave in jih optimalno vzdrževati.

Simptome lahko zaznate tako, da opazujete videz in lastnosti različnih telesnih izločkov, kot so znoj, urin, sluz in kri.

Znoj

Znoj, sestavljen predvsem iz vode, in vsebuje sečnino, vitamin C, mlečno kislino ali amoniak, služi kot naravni mehanizem za hlajenje telesa. Vendar lahko nenadno in prekomerno znojenje kaže na resne težave, kot so srčni infarkt, sladkorna bolezen ali hormonske spremembe. Če opazite nenavadne spremembe, je za rešitev težave priporočljiv posvet z zdravnikom.

Sluz

Sluznica nosu proizvaja sluz, ki deluje kot zaščitna pregrada, filtrira zrak in ščiti pred bakterijami. Barva sluzi lahko razkrije vaše zdravstveno stanje. Prozorna sluz je običajno normalna, vendar lahko prekomeren izcedek kaže na alergije. Rumena ali zelena sluz lahko signalizirata bolezen ali okužbo.

Zelena sluz se pojavi, ko rumena sluz ne izpere vseh klic, ki povzročajo bolezni. Rdeča ali rjava sluz lahko kaže na prisotnost krvi v nosu, ki je lahko posledica poškodbe, draženja ali krvavitve iz nosu.

Urin

Idealen urin je svetle barve, vendar lahko spremembe barve ali vonja kažejo na različne težave. Temen urin je lahko znak dehidracije, rdeča kri v urinu pa lahko kaže na okužbo sečil ali ledvične kamne. Oranžen urin lahko kaže na težave z jetri, medtem ko je pogosto uriniranje lahko opozorilo na resne bolezni, kot je rak na mehurju.