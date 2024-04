Slovenija se predstavlja na največjem sejmu kolesarskega turizma

Po uspehu prvega sejma Cicloturismo v Milanu v letu 2022 ter zelo uspešne izvedbe Fiera del Cicloturismo v Bologni v letu 2023, ki ga je obiskalo več kot 30.000 obiskovalcev, bo tudi letos težko pričakovani sejem kolesarskega turizma (La Feria del Cicloturismo) odprl vrata v Bologni in sicer od 5. do 7. aprila na več kot 40.000 kvadratnih metrih razstavnega prostora DumBO.

Sejem kolesarskega turizma je največji dogodek v Italiji, posvečen dvokolesnemu turizmu, za tiste, ki iščejo svojo prvo izkušnjo ali naslednjo avanturo na kolesu.

Oder sejma je namenjen popotniškim izkušnjam, z zgodbami in predstavitvami, namenjenimi spodbujanju iskanja nove destinacije. Poleg tega se je po zaslugi sodelovanja z Bologna Welcome možno udeležiti vodenih kolesarskih izletov za spoznavanje območja Bologne, sporočajo iz STO italija.

Sejem je odprl svoja vrata v petek, 5. aprila, s forumom Kolesarski turizem, pravim srečanjem med operaterji kolesarskega turizma, kjer bodo predstavili novosti, nove pobude ter izzive kolesarskega sektorja.

V okviru dogodka pričakujejo organizatorji predstavitev več kot 80 destinacij kolesarskega turizma in prisotnost okoli dvajsetih proizvajalcev koles in različnih pripomočkov za kolesarski turizem.

FOTO: Cicloturismo

Med italijanskimi in tujimi destinacijami so Slovenija, Španija, Turčija, Portugalska, Flandrija, Hrvaška, Belgija, Jordanija, Sicilija, Veneto, Toskana in številne druge. Med prisotnimi proizvajalci in blagovnimi znamkami izstopajo imena Shimano, Canyon, Gazzelle, Ducati, Bergamont, Repower in drugi.

Pod okriljem Slovenske turistične organizacije in Slovenia Outdoor bodo slovensko turistično ponudbo predstavili Thermana Laško, Love Istria, Zeleni Kras, Slovenia Outdoor, Julijske Alpe, Ribno Alpine Resport, Vipava, Carso, Grof Hotel & Cycling, Terme Zreče & Rogla Outdoor Resort, Turizem Ljubljana.

Obiskovalce je najbolj zanimala ponudba aktivnih počitnic s poudarkom na kolesarjenju. Tekom sejma so potekale tudi delavnice in predstavitve s poudarkom na spodbujanju potovanj na trajnosten način.

Predstavitev na Milano Marathon 2024

Wizz Air Milano Marathon 2024 postavil rekord vseh časov v številu prijavljenih udeležencev na dogodku in deležu tujih tekačev. Prijave še niso zaključene, trenutno je na 22. Wizz Air Milano Marathonu prijavljenih že 8 tisoč udeležencev.

Od tega jih 40 odstotkov prihaja iz tujine: pomemben odstotek, ki poudarja mednarodno poslanstvo 42.195 km dolge milanske poti.

Najbolj zastopane države so po vrstnem redu: Francija, Velika Britanija, Belgija, Irska in Nemčija. V sklopu manifestacije se bo na sejmu MiCo Milano predstavil Turizem Ljubljana za promocijo Ljubljanskega Maratona, ki bo v planu v mesecu novembru v prestolnici, poročajo iz STO Italija.