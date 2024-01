Sledilniki aktivnosti niso le igrača in strošek

Ali nas sledilniki aktivnosti naredijo bolj zagnane za vadbo? Sledilniki aktivnosti lahko s svojimi sposobnostmi naredijo več kot kdaj koli prej.

Merijo lahko srčni utrip, srčni ritem, raven kisika v krvi, porabljene kalorije in število minut, ki jih porabimo za vadbo ali spanje.

Lahko se pogovarjajo z našim pametnim telefonom ali pametnimi telovadnimi napravami in nas povežejo z vadbenimi videoposnetki, nasveti ali vodeno meditacijo.

Zdaj pa k bistvu: nas sledilniki aktivnosti prisilijo, da se še več gibamo?

Dobra novica je, da se vse bolj zdi, da je nošenje sledilnika motivator za vadbo. Sledilniki aktivnosti spodbujajo nekatere ljudi, da hodijo do 40 minut na dan, kar v prevodu pomeni približno dva kilograma izgube mase v približno petih mesecih.

Kar nekaj je tudi dokazov, da je nošenje sledilnika povezano z nižjim krvnim tlakom, holesterolom in ravnjo sladkorja v krvi.

Ugotovitve, ki jih navajamo, so dobre, vendar še vedno ne dokazujejo povsem, da so prav sledilniki aktivnosti sprožili povečano aktivnost. A se zdi, da je tako. Počakajmo, kaj bo prinesel čas in nova spoznanja.

Za zdaj velja, da nam ne bo škodovalo, če jih uporabljamo.

Tistim, ki še razmišljate o nakupu, pa nekaj pojasnil, kako nam sledilnik aktivnosti lahko pomaga. In kaj zmorejo.

Spremljajte svoj napredek

Z vklopljenim merilnikom telesne pripravljenosti ste v koraku z zastavljenimi cilji. To je zato, ker redno opominjanje raven motivacije. Sledilnik telesne pripravljenosti omogoča beleženje statistike vadbe. Ustvari podrobne info-grafike in poročila, tako da lahko vidite, kako daleč ste prišli.

Brezplačni trener vadbe in nasveti

Težko je načrtovati dobro vadbo in se je verno držati, ko ste zaposleni. Na srečo sledilnik telesne pripravljenosti ponuja različne ideje za vadbo, ki so prilagojene trenutni ravni telesne pripravljenosti.

Pomoč pri postavljanju dosegljivih ciljev

Da bi dosegli najboljše rezultate, si boste morali postaviti realen cilj, ki ga je mogoče doseči. Ne morete izgubiti telesne mase, če živite sedeč način življenja in ne telovadite. Če pa uporabljate merilnik telesne pripravljenosti, bo pomagal postaviti in doseči realne cilje v priporočenem časovnem okviru. Prav tako poskrbi, da ne postanete demotivirani in nehate na pol poti.

Spremljanje zdravja

Prepustite se samooskrbi in spremljajte telesno pripravljenost. Sledilnik telesne pripravljenosti omogoča spremljanje in beleženje srčnega utripa, dnevno porabljenih kalorij in števila korakov. Samosledenje omogoča, da se držite bolj zdrave prehrane, več vadite in bolje spite.

Prijazen vmesnik za sledenje vadbi

Redna uporaba fitnes sledilnika poveča dnevne vadbe in jih naredi dosegljive. Večina sledilnikov ima vgrajene zaslone, statistiko, vibrirajoče alarme in sledenje zgodovini vadb. Te funkcije uporabnikom olajšajo takojšnje preverjanje napredka, ne da bi prekinili vadbo.

Ostati motiviran!

Vadba in vzdrževanje telesne pripravljenosti vključujeta dobre in slabe tedne. Morali bi jih izkusiti, saj se vzorci spanja in dejavnosti razlikujejo po dnevih, tednih in mesecih.

Sledilnik telesne pripravljenosti omogoča, da določite takšne navade, ki jih je mogoče vzdrževati brez truda, tako da lahko dosežete svoje dolgoročne vadbene cilje.

Poleg tega večina sledilnih naprav omogoča, da napredek delite s prijatelji na družbenih medijih in ustvarite osebne vadbene skupine s tekmovalnimi cilji.

Vse je v dobri meri

Zakaj ta nenadna potreba po snemanju, sledenju fitnes aktivnosti? Raziskave dokazujejo, da lahko s spremljanjem vsakodnevnih aktivnosti bistveno izboljšamo zdravje. S samosledenjem lahko bolje spite, se bolj zdravo prehranjujete in se več gibate – samo tako, da vas obvesti o področjih, ki jih morate izboljšati. Vse v realnem času!

***

Osebni merilniki telesne pripravljenosti zagotavljajo, da se lahko osredotočite na uživanje v boljšem zdravju in pridobivanje kondicije s spremljanjem dnevnih aktivnosti. Vendar pa bolezen pride brez trkanja in morate biti pripravljeni na boj z njo. Še en razlog več za redno vadbo, ko se vam ne bo dalo športati.

In še to; merilnik telesne pripravljenosti in sledilnik ima danes že skoraj vsaka malce boljša pametna ali športna ura.