Šesti golfski gral Mihu Studnu

»Ta je že moj šesti hole in one,« je povsem mirno, prav nič vzhičeno, kot običajno pritiče takemu udarcu, verjetnost je 1: 12.500, komentiral Blejc, učitelj golfa, Miha Studen.

Včeraj je na urejeno golf igrišče GK Kranjska Gora povabil očeta Vasja, družbo mu je delala hči Tinkara, pridružila sva se; Mihov golf učenec, Roman Zaplotnik in podpisani.

Na obeh straneh Pišnice so postopno zgradili, ob nekdanjem Porentovem domu, kjer so klubski prostori, 9 lukenj. Igrišče s parom 64, kjer je osem parov 3 in prav toliko priložnosti za seganje po golfskem svetem gralu, kot radi rečejo poznavalci te igre.

Hole in one so sanje vsakega, ki se rekreativno in profesionalno ukvarja z golfom. Prvi sodnik GZS Stojan Štolfa nam je posredoval podatek, da je verjetnost, da z enim udarcem gre žogica v luknjo, pri profesionalcih veliko večja 1: 2500.

FOTO: Mirko Kunšič

Sekretar GZS Gorazd Kogoj pa ve, da je hole in one zgrajen iz 5500 zaporednih, enakomernih udarcev s palico iz istega mesta. Tisti, ki bi to naredil, se lahko nadeja, da se bo vpisal na posebne sezname teh dosežkov.

Med slavnimi igralci svetovnega slovesa ima legendarni Jack Nicklaus zabeleženih 25 takih golfskih gralov, Tiger Woods pet manj. Irec Rory Mcllroy jih ima z velikih turnirjev 8, ali enega na vsakih 100 turnirjev!

Miha Studen ga je včeraj naredil v drugem krogu, na 9-luknji par 3, dolgi 91 metrov. Takrat na igrišču ni bilo veliko ljudi. Običaj je, da tisti, ki naredi, udari žogico v luknjo z enim udarcem, odpre denarnico za pogostitev s pijačo vsem, ki so na igrišču, oziroma pričam.

Po 20 uri so z vadišča odskakali tudi novi učenci, kandidati za bodoče golfiste. Petra Prevca, njegovo ženo in skalne prijatelje je v začetniški uk vzel učitelj golfa, Leščan Marko Lamberger. Spoštovan in iskan učitelj na enem golf igrišč sosednje avstrijske Koroške. Orli tako Mihovega dosežka niso videli.

Tudi planiški orli bodo zagotovo prispevali, da bo s tega športa počasi in zanesljivo izginil pridih elitizma in da bo ta rekreacija in olimpijski šport dostopna tako mladim, kot drugim. Med skakalci dobro igrata golf nekdanji skakalec Vasja Bajc in Primož Ulaga.

FOTO: Mirko Kunšič

Slovenija je z včerajšnjim dnevom dobila še drugo golf športnico na Olimpijske igre v Francijo. Ani Belac, iz Portoroža, ki je golfsko shodila pri Danielu Kraljiču na blejskem golf igrišču se je pridružila še Pia Babnik iz Ljubljane, ki je že zastopala Slovenijo na OI pred štirimi leti.

Miha Studen je po sinočnjem hole in one dobil nagrado. Hčerin poljubček!