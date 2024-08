Rojeni v Jugoslaviji, poglejte superšportno stoenko

Le malokateri avtomobil iz bivše skupne države je tako razvnel strasti kot ta Zastavin superšportnik. V zadnjih mesecih so se upodobitve avtomobila pojavile v številnih medijih.

Ker se uradni videz promocijskih fotografij zdi zelo prepričljiv, ni bilo razloga za dvom v zgodbo.

Projekt superšportne Zastave je bil 40 let skrit pred javnostjo. Izdelani so bili tudi štirje prototipi, a se je za njimi do danes izgubila vsaka sled.

Zgodba se konča s podatkom, da gre le za enega v nizu projektov, ki jih je kragujevška Crvena zastava začela konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja in ki nikoli niso ugledali luči sveta.

Že samo ime Zastava 5700 Iso, nakazuje, za kakšen pogonski motor je šlo. Za fenomenalno zasnovo stoji Fordov motor 5,7 V8 z okoli 400 KM. Največja hitrost je 290 km/h, kar je na ravni takratnih najhitrejših avtomobilov na svetu.

V iskanju točnih informacij se je hrvaški Index obrnili na slovenskega oblikovalca Andreja Troho, na čigar strani najdete omenjeni super avto.

Troha je potrdil, da gre za njegovo delo in da omenjeni projekt nima nobene zveze s proizvajalcem iz Kragujevca. Zastavo 5700 Iso je namreč zasnoval pred dvema letoma, kot del svoje zamisli o ustvarjanju retro modela iz vzporednega sveta. Zato je Zastava 5700 Iso izključno plod njegove domišljije, pa tudi zgodbe, ki spremlja idejo modela.

Andrej je oblikovalec v slovenski oglaševalski agenciji Klicaj, sam pa se s 3D umetnostjo ukvarja že več kot 20 let. Indexu je razkril navdih za ta avto.

»Kot mnogi drugi Zastavini avtomobili tudi 5700 ISo temelji na italijanskem dizajnu in tehnologiji. Natančneje na Iso Grifo, ki je bil eden prvih pravih avtomobilskih mišičnjakov v Evropi.

V tej alternativni realnosti je bila Jugoslavija dobro delujoča zveza, ugledna gospodarska sila, podobna današnji Kitajski. Zastava naj ne bi izdelovala samo entry level vozil, ampak si predstavljam tudi avtomobile višjega cenovnega razreda, zato tudi tako ime, močan 5,7-litrski Fordov motor, ciljna skupina pa naj bi bili mladi bogataši z vilami na dalmatinski obali Dalmacije,« je Indexu v šali razložil Andrej Troha, ki je izkušen umetniški direktor z dokazano zgodovino dela v marketinški in oglaševalski industriji. Izkušen na področju fotografije, grafike, uporabniške izkušnje, oblikovanja logotipov in oglaševanja. Močan podjetniški strokovnjak, ki je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.