Recept za domačo nutelo: hitra in enostavna priprava

Z Nutello, kraljico namazov med vsemi drugimi čokoladnimi, ki jo obožujejo tako otroci kot odrasli, težko tekmujemo. Res je, da je konkurenca na področju čokoladnih namazov na trgu izjemno pestra.

Če se nostalgično spomnimo samo na Kinderlado, Viki kremo, Eurokrem in še kakšen podoben izdelek, je Nutella, kljub temu, da je bila pogosto v središču polemik zaradi vsebnosti zdravih in nezdravih sestavin, nesporna zmagovalka v priljubljenosti.

Poletov recept: Čisto domača nutela. FOTO: Tanja Drinovec

Z domačim lešnikovim namazom bomo težko dosegli popolno podobnost z Nutello. Lahko pa pripravimo zelo okusen, domač, zdrav lešnikovo-čokoladni namaz, pri katerem bomo točno vedeli, kaj vsebuje, brez kančka dvoma.

Ena ključnih sestavin takšnega namaza so lešniki, ki so bogat vir vitamina E, B-kompleksa, zdravih maščob, beljakovin in antioksidantov. Lešniki (oziroma oreščki nasploh) bi morali redno in vsakodnevno vključevati v svojo prehrano.

Domač lešnikov namaz bo tako odličen in hranljiv začetek dneva, še posebej, če nas čaka naporen športnorekreativni dopoldan.

Za kozarček domače »nutele« potrebujemo:

150 g olupljenih drobno zmletih lešnikov

80 -100 g grenke čokolade

10 g kakava

Vanilja

Sol

1 žlica kakavovega masla

1 žlica kokosovega olja

1 dl sladke smetane

Priprava domače nutele:

Drobno zmlete lešnike zmešamo s čokolado, ki smo jo stopili nad soparo. Prav tako stopimo kakavovo maslo in kokosovo olje. To dvoje primešamo lešnikom in čokoladi. Dodamo še kakav, sol in vaniljo.

Nazadnje dodamo še tekočo sladko smetano in dobro premešamo. Če namaz prehitro ne poide, ga hranimo v kozarčku in sicer na hladnem lahko več dni.