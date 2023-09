Razlogi, zakaj je feta najbolj zdrav sir

Feta je grški slani beli sir iz ovčjega mleka ali mešanice ovčjega in kozjega mleka. Je mehak, z majhnimi luknjicami ali brez njih, kompakten na dotik in brez kože.

Krhek z rahlo zrnato teksturo se oblikuje v velike bloke in stara v slanici. Njegov okus je lahko blag ali oster in vedno je slan.

Če uživate v grški, sredozemski in bližnjevzhodni hrani potem veste, koliko sir feta lahko naredi povprečen obrok vrhunski.

Nekateri bi si upali reči, da je to najbolj zdrav sir, ki ga lahko kupite. Tako so prepričani tudi na theheartysou.com.

1. Sir feta lahko jedo ljudje, ki ne prebavijo izdelkov iz kravjega mleka

2. Feta sir vsebuje histidin in vitamin B6

Histidin je esencialna aminokislina, kar pomeni, da ga naše telo ne proizvaja, ampak ga moramo vnesti s hrano. Vitamin B6 je ključnega pomena za pretvorbo hrane v energijo. Je hranilo, ki je odgovorno za zdravje oči, las, kože in jeter. Histidin in vitamin B6 skupaj sodelujeta pri proizvodnji histamina, organskih dušikovih spojin, ki sodelujejo pri ustvarjanju imunskega odziva našega telesa na poškodbe in bolezni.

3. Feta sir ima visoko vsebnost beljakovin

Vsaka celica v našem telesu vsebuje beljakovine. Nujne so za regeneracijo celic, nastanek novih celic in pravilno delovanje našega imunskega sistema. Dobra novica je, da ena 28-gramska porcija fete vsebuje kar 4 grame beljakovin.

4. Feta sir je dober za zdravje kosti

Ker vsebuje kalcij, je feta sir, dober za zdravje naših kosti. Kalcij ima tudi vlogo pri strjevanju krvi, mišičnih krčih, proizvodnji hormonov in aktivaciji encimov.

5. Feta sir je odličen vir vitamina A

Vitamin A je ključnega pomena za videz in delovanje reproduktivnega in imunskega sistema. Topen je v maščobah, ki jih je v feta siru zagotovo veliko.