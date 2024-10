Prilagojena kolesa širijo obzorja tistih, ki so mislili, da ne bodo mogli nikoli več kolesariti

V okviru projekta Kolesarjenje za vse so gostili člane Združenje multiple skleroze Slovenije. Veseli in ponosni so bili, da se je dogodka udeležil tudi Edvard Rednak, predsednik Združenja.

Skupaj z njimi je inkluzivno kolesarjenje predstavljal Primož Jeralič. Kolesarjenje zanj ni samo hobi, ampak nekaj več. Leta 2015 je bil šesti na svetovni lestvici parakolesarjev, kar ga je vodilo do paraolimpijskih iger v Riu.

S tem je Primož postal prvi slovenski ročni kolesar, ki je nastopil na paraolimpijskih igrah. Primož je sčasoma postal neformalen vodja ročnih kolesarjev v Sloveniji in velik zagovornik dostopnejšega kolesarjenja za invalide. Ogromno jim pomeni, da je bil tudi tokrat z njimi in podelil svojo zgodbo.

Udeleženci so nato imeli priložnost preizkusiti prilagojena kolesa v varnem in dostopnem okolju Bobrovega centra, ki je idealno za organizirano prilagojeno kolesarjenje – od glavne ceste ločena kolesarska steza, široke poti, številna počivališča ter obračališča (za manevriranje s širšimi prilagojenimi kolesi) in pretežno položne trase zagotavljajo odlične pogoje.

Preizkušanje koles je bilo za mnoge pravi užitek – smeh, navdušenje in kakšen nepričakovan manever so poskrbeli, da je bilo vzdušje sproščeno in polno energije.

Nekateri udeleženci so se prvič po več letih zopet usedli na kolo, drugi pa so odkrivali nove prilagoditve, ki jim omogočajo bolj udobno in varno vožnjo.

Skupaj so preizkusili vse možnosti, od navadnih trikoles do bolj kakovostnih električnih modelov, in ugotovili, da kolesarjenje resnično lahko postane dostopno za vse.

Projekt Kolesarjenje za vse v okviru programa IMPACT4VALUES financira Evropska unija. Izvajalec projekta je Zavod Uvid Rogaška Slatina