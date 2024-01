Presenečeni boste, katerih 10 živil vsebujejo izredno veliko sladkorja

Po nasvetih nutricionistov je priporočeni odmerek sladkorja za ženske 24 g, za moške pa 36 g na dan. Je ena glavnih sestavin večine živil, zato se mu je zelo težko izogniti, pomembno pa je, da omejimo njegov vnos.

Zato je pomembno vedeti, katera živila veljajo za zdrava, a so v resnici polna sladkorja in preprečujejo, da bi se znebili trdovratnih odvečnih kilogramov.

1. Misliji in ovseni kosmiči

Ko pomislite na zdrav zajtrk, vam na misel verjetno pridejo misliji. Vendar pa številna žita slavnega zajtrka vsebujejo različna olja, ki jim je nato dodan sladkor.

2. Jogurt z nizko vsebnostjo maščob

Živila z nizko vsebnostjo maščob se morda zdijo mamljiva tistim, ki želijo živeti bolj zdravo, a to ne pomeni, da so vsa živila z nizko vsebnostjo maščob bolj zdrava – še posebej jogurt.

Porcija polnomastnega jogurta ima 4,7 grama sladkorja, medtem ko ima porcija grškega jogurta od šest do 12 gramov sladkorja. Ta dodatek sladkorja v manj mastnih izdelkih služi kot ojačevalec okusa, poleg tega pa številni aromatizirani nemastni jogurti vsebujejo tudi sladila, ki pa niso najbolj zdrava.

3. Solatni preliv z nizko vsebnostjo maščob

Podobno kot jogurt ima solatni preliv malo maščob in kalorij, a veliko sladkorja. Dve čajni žlički vašega najljubšega solatnega preliva, kupljenega v trgovini, vsebujeta od sedem do deset gramov sladkorja. Strokovnjaki predlagajo, da namesto tega naredite svoj preliv, recimo z oljčnim oljem, kisom ter malo soli in popra.

4. Pelati

Morda mislite, da so konzervirane juhe in enolončnice ter omake sprejemljiv nadomestek za domače, ker vsebujejo vodo in zelenjavo. Vendar, ko pogledate sestavine malo bolj natančno, boste videli, da samo ena pločevinka vsebuje celotno dnevno količino sladkorja. To še posebej velja za paradižnikove omake, v katere je dodan sladkor, ki blaži kislost.

5. Pripravljena juha

Mislili bi, da bi bila juha iz trgovine zdrava kombinacija vode in hranljive zelenjave. A če preučite sestavo, boste opazili, da že v eni taki juhi najdete več sladkorja od priporočenega dnevnega odmerka, kar je še posebej pogosto pri paradižnikovih kremnih juhah, kjer sladkor uporabljajo za uravnavanje kislosti paradižnika.

6. Prigrizki na osnovi žit

Sladkarije iz žit in naravnega medu, ki se oglašujejo kot zdrave dobrote, so pogosto polne sladkorja. Nekatere znamke vsebujejo do 11 g sladkorja na tablico, med sestavinami pa je pogosto navedena bela moka. Izogibajte se tistim, ki navajajo sladkor kot eno od prvih treh sestavin. Nasvet nutricionistov za diabetike je, naj se tem dobrotam izogibajo in raje posežejo po oreščkih.

7. Arašidovo maslo

Ta najljubši vir beljakovin vsebuje veliko sladkorja, vsebuje pa tudi nezdrava olja, zato ne sodi v zdravo hrano, nasprotno. Nekatere priljubljene znamke arašidovega masla imajo do osem gramov sladkorja na dve čajni žlički. Nutricionisti zato priporočajo, da preberete sestavine in ugotovite, katera je najbolj zdrava.

8. Čips

Nikoli ne bi rekli, da so slani prigrizki polni sladkorja, a vrečka vašega najljubšega čipsa vsebuje od tri do pet odstotkov sladkorja.

To še posebej velja za čips, aromatiziran z omako za žar, sladkim čilijem, medom ali sladko koruzo. Odvisno od tega, koliko čipsa pojeste. Čips z okusom omake za žar vsebuje dva grama sladkorja. Čips vsebuje tudi veliko ogljikovih hidratov, ki jih vaše telo pretvori v sladkorno glukozo. Zato nutricionisti svetujejo, da tako imenovano nezdravo hrano, kot je čips, uživajte zelo, zelo redko, če želite preprečiti bolezni, piše Bright Side.

9. Kečap

Če boste pojedli le eno čajno žličko tega zelo priljubljenega dodatka jedi, bo to enako, kot če bi dali v usta kocko sladkorja. S štirimi grami sladkorja na čajno žličko kečap vsebuje tudi koruzni sirup, ki vsebuje veliko fruktoze, ki je povezana z debelostjo in boleznimi srca.

10. Suho sadje

Suho sadje velja za zdrav prigrizek. Tako kot sveže sadje je tudi suho sadje bogato z vitamini, vlakninami in antioksidanti. Ne vsebuje pa vode in ima veliko naravnih sladkorjev, zato ga uživajte zmerno.