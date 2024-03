Pomagajmo Mihu do tandemskega kolesa

Miha Brežnjak bo letos dopolnil 24 let. Stanuje v Šentjerneju in ima dva brata. Seveda ima tudi starše. Posebnost njihove družine je, da so vsi trije otroci hoteli predčasno spoznati ta svet in so vsi trije nedonošenčki.

Gašper se je rodil s sedmimi meseci, Miha in Matjaž pa sta pohitela še za en mesec.

Zaradi prezgodnjega rojstva je prišlo pri Mihi do možganske krvavitve in posledično do cerebralne paralize. Čeprav je kar nekaj časa prebil v bolnišnici (za sabo ima 40 operacij glave) in na rehabilitacijah v URI Soča, občuti veselje in strasti.

Zelo rad kolesari. Njegov prvi tricikel mu je doniral Zavod Vid iz Kranja. Kot majhen fant je še hodil in mu zaradi tega kolo ni pripadalo »na naročilnico«. Pobudo za sodelovanje z zavodom je dalo osebje URI Soče. In tako je dobil prvi ortopedski tricikel.

Ker gre njegovo življenje skoraj po pesmi, ki jo pojejo Čuki – Mal naprej, pa mal' nazaj – in žal ne more več samostojno hoditi, je bil upravičen do tricikla na naročilnico. Po dopolnjenem 18. letu mu žal ta pripomoček ne pripada več, kar pomeni, da mora poskrbeti sam zase.

V družbi enega iz družine zelo rad kolesari, saj mu je bistveno lažje kot hoja. Je pa tricikel, ki ga ima, neroden in nepraktičen za njegove težave.

Miha namreč ne vidi dobro in slabo oceni luknje na makadamskih poteh, kjer večinoma kolesari. Ker pa je tudi hipoton in ima levostransko hemiparezo, ga hoče kar prekucniti. Kolo je lahke konstrukcije in Miha ima pritrjene noge, da lahko poganja pedale.

Za padec je to zelo tvegana kombinacija. Jo jo že preveril. Zato mora nekdo ves čas njegovega kolesarjenja hoditi ob njem in ga držati. Verjetno že sklepate, da je kar hiter.

Že dobro leto si z mamo Alenko ogledujeta tandemsko kolo, ki ga izdelujejo na Nizozemskem. Ko sta ga videla, ju je čisto očaralo. Samo ogledujeta si ga predvsem zaradi visoke cene.

Zdaj pa sta se odločila, da bosta tudi nekaj naredila. Kolo se jima zdi idealna rešitev za vse njegove opisane težave. S spremljevalcem – v tandemu bi še z večjim veseljem kolesaril.

Tudi mami Alenka in drugi člani družine so vsako leto starejši in bi jim bilo bistveno lažje kolesariti z njim kot pa hoditi ob njem in ga držati (kar pomeni včasih malo zavirati, včasih malo potiskati, včasih pa samo hoditi).

Miha živi doma in ima dve osebni asistentki. Ve, da bi tudi z njima lahko veliko prekolesaril. V enem letu je premagal vel kot 400 km. Ve, da to ni nekaj pretresljivega za zdravega človeka, zanj pa je to osebni rekord. Verjame, da bi ga z želenim kolesom z lahkoto izboljšal.

Njegova druga strast pa je glasba. Najraje posluša, poje in spremlja pevce. Zna toliko besedil, da je do zdaj še vsakega presenetil. Zelo rad hodi na koncerte. Tudi verze posameznih pesmi zna zelo smiselno in preudarno prenesti v vsakdanje življenje.

Saj veste, kako poje Alenka Godec v eni izmed pesmi: Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ga ti spremeniš. On pa si rad zapoje tudi pesem od Bepopa: Tud če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo OK.

Vsi skupaj se trudijo, da je lahko Mihovo in njihovo življenje polno.

Pri Mihu doma že pridno zbirajo denar, vendar bi se razveselili vsakega prispevka naših bralcev. Miha je tudi član društva Polžek in društva Sonček Posavje. Tako tandemsko kolo stane 12 tisočakov, uvoznik e-kolesar.si je od proizvajalca iztržil najnižji možni znesek.

***

Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun društva št.:

SI56 0297 1025 4968 593 (NLB), sklic 00 25092000.