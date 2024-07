Poglejte, kako smo v Ljubljani in Komendi sprejeli Tadeja Pogačarja (FOTOGALERIJA)

»Vse je lažje, ko imaš okoli sebe ljudi, ki verjamejo vate, in ko imaš ob sebi takšne navijače, kot jih imam jaz. Hvala vsem, ki ste prišli, najboljši ste,« se je navijačem zahvalil Pogačar.

»Včasih slišiš samo kričanje, včasih te že bolijo ušesa, ampak to ti da veliko energije. Včasih se sicer kdo najde, ki pride preblizu. Ampak brez navijačev bi ta šport bil kar brezvezen.«

»Ne skrivam, da je želja mavrična majica. A želje so nekaj, osvajanje pa nekaj drugega,« je dejal o SP v Zürichu konec septembra. »Izziv so mi tudi dirke, ki mi ne ustrezajo, zmagati želim na vsakem terenu,« je pristavil.

»Ne vem, če se Slovenci zavedamo, kaj pomeni trikrat zmagati na Touru in kaj pomeni v enem letu slaviti na Giru in Touru. Iskrene čestitke in hvala, gospod Pogačar!« je dejala predsednica.

»Pri njemu kolesarjenje izgleda tako preprosto ... Kar mi je posebej všeč pa je njegova igrivost na kolesu. Zna se pošaliti, zna tudi poškropiti njegovo izbranko z vodo sredi etape. Ampak v prvi vrsti je velik človek, navdih za mlade slovenske športnike,« je dodala in Pogačarju predala darilo, posebno kavo z njegovim imenom in džezvo, ta pa ji je vrnil z rumeno in roza majico iz osvojenih dirk.

Za vas smo zbrali nekaj čudovitih fotografij z obeh sprejemov

FOTO: Jure Makovec Afp

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Jure Makovec

FOTO: Jure Makovec

FOTO: Jure Makovec

FOTO: Jure Makovec

FOTO: Jure Makovec

FOTO: Jure Makovec Afp

Urška je bila ganjena do solz. FOTO: Jure Makovec Afp

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik