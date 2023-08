Poglejte, kako je Remco Evenepoel v cilju zbil nesrečno novinarko

Remca Evenepoela sovražijo ali obožujejo, vmesnega stanja čustev proti njemu ni. In več je tistih, ki ga obožujejo. To si tudi zasluži. V svoji osemletni kolesarski karieri je ogrozil celo primat Eddyja Mercxka. Kako se to lahko zgodi? Tako, da s svojimi vožnjami pišeš zgodovino kolesarskega športa.

Samo v spomin; na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2018 je v cilj pred vso konkurenco prišel 9 minut prej. Pri 19-letih je bil drugi v kraljevski kolesarski disciplini na svetu, drugi na svetovnem prvenstvu v kronometru. In potem se je začelo in hitro končalo zaradi padca po katerem se je moral na novo učiti hoditi in čez tri leta postal svetovni prvak. V elitni kategoriji seveda.

Trenutno ga lahko gledamo na dirki po Španiji. Včeraj je zmagal na tretji etapi, na čuden način slavil svojo zmago in 50 metrov po ciljni črti zbil neprevidno novinarko. Krvavel je in bentil, da organizatorji Vuelte, kot se imenuje dirka po Španiji, niso kos svoji nalogi.

Lansko leto je Remco Evenepoel zmagal na dirki po Španiji. Letos je konkurenca hujša, kot je bila na Touru, kjer njega ni bilo. Vsi so tu, samo Pogi jim še manjka. In kot kažejo Remcove grimase po včerajšnji zmagi, je samozavesten do ponovne zmage na Vuelti.

Posledice trčenja. FOTO: Rafa Gomez/Sprintcyclingagency Unipublic/sprint Cycling Agency

Takole je Remco zbil nesrečno in nespretno novinarko: