Petnajst minut hoje dvakrat zelo olajša bolečino v križu

Tako preprosto gibanje, kot je hoja, je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredimo za omilitev kronične bolečine v spodnjem delu hrbta.

Že od deset do petnajst minut dvakrat na dan bo olajšalo bolečino v križu. Splošne zdravstvene koristi hoje so znane. Posledica tega navidezno preprostega početja pa je večplastna: poveča se kardiovaskularna in pljučna sposobnost človeškega organizma, zmanjša se tveganje za srčne bolezni in možgansko kap, izboljšamo obvladovanje bolezenskih stanj, kot so hipertenzija (visok krvni tlak), visok holesterol, bolečine ali otrplost v sklepih in mišicah in sladkorna bolezen, dobimo močnejše kosti in izboljšamo ravnotežje.

Hitreje, dlje in pogosteje ko hodimo, večje so koristi. Lahko začnemo kot sprehajalci, nato pa se potrudimo s hitrejšo hojo, ki jo opravimo v krajšem času kot povprečni sprehajalci, kot bi to uspelo onim, ki hodijo za moč, torej zelo hitro.

Dober način vadbe je, da obdobja hitrejše hoje lahko kombinirate z lagodnejšo hojo. Ta vrsta intervalnega treninga ima številne prednosti, na primer še prepričljivejše izboljšanje kardiovaskularne kondicije in porabo več kalorij kot pri običajni hoji. Tiste, ki imate malo časa, bo razveselilo, da takšno intervalno vadbo lahko opravite v krajšem času kot zgolj popotovanje z običajnim tempom. Se je pa treba prej ogreti.

Hoja je lahko odličen način za aerobno dejavnost, izboljšanje zdravja srca in povečanje vzdržljivosti ob kurjenju kalorij.

Dobro dene, a je treba biti pazljiv

Ljudje s stalnimi ali ponavljajočimi se bolečinami v spodnjem delu hrbta bi morali upoštevati prednosti hoje kot oblike vadbe, kjer ni veliko udarcev ob podlago ali nenadnih gibov. Že dolgo je znano, da aerobna vadba zmanjšuje pojavnost bolečin v križu. Vendar nemalokrat nastopi težava, ker se ljudem z bolečinami v križu pogosto zdijo nekatere oblike vadbe preveč boleče, da bi se jih redno lotevali, zato se nehajo gibati in tako ostanejo brez vadbe, ki jo sicer potrebujejo za vzdrževanje dobrega zdravja.

Hoja kot vadba je eden od načinov, kako izkoristiti prednosti redne vadbe, ne da bi poslabšali stanje v spodnjem delu hrbta.

Pri nekaterih resnih poškodbah hrbta bo morda poslabšala stanje ali povzročila preveč bolečin, da bi ljudje s takimi težavami hodili. Zanje so morda priporočljive druge vaje, zlasti terapija v vodi (v bazenu, kot sta vodni tek ali aerobika v globoki vodi). Vzgon v vodi zmanjšuje stiskanje spodnjega dela hrbta, kar omogoča več gibanja in seveda gibanje brez bolečin.

Koristi hoje kot vadbe

Že dolgo je znano, da ima redna hoja številne koristi za zdravje. Z njo okrepimo mišice stopal, nog, bokov in trupa. Poveča stabilnost hrbtenice in krepi mišice, da ohranjajo telo v pokončnem položaju. Ohranja tudi hrbtenične strukture, kot vadba omogoča močnejše kroženje krvi, črpa hranila v mehka tkiva in odvaja toksine.

Izboljša prožnost telesa in držo. Kot vadba skupaj z rednim raztezanjem vadečemu omogoča večji obseg gibanja; pomaga pri preprečevanju morebitnih nerodnih gibov in dovzetnosti za poškodbe.

Prav tako krepi kosti in zmanjšuje izgubo kostne gostote – redna hoja kot vadba pomaga pri preprečevanju osteoporoze in lahko pomaga pri zmanjševanju bolečin pri osteoartritisu.

Predvsem živahna hoja pomaga pri nadzoru telesne mase – dobro je vedeti, da vsaka redna vadba pomaga ohranjati zdravo telesno maso, še posebej ko se človek stara in se njegov metabolizem upočasni.