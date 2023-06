Hoja je zakon

Poleti zaradi daljših dni najdemo več možnosti za gibanje v naravi in tako lažje poskrbimo za svoje telo. Sploh če si v teh mesecih privoščimo tudi daljši dopust! A da bodo poletni koraki zdravi in varni, je pomembno upoštevati priporočila, ki veljajo za ta letni čas. »Za odrasle je priporočljivo, da bi bili aktivni vsaj pol ure na dan, otroci in mladostniki pa najmanj eno uro, pomembno je tudi, da se gibamo takrat, ko se dobro počutimo in smo spočiti, saj bo verjetnost za nastanek poškodb manjša,« poudarjajo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos.



Privoščimo si užitke v vodi. FOTO: Jacoblund/Getty Images



Poln želodec telo dodatno obremeni

Saj to že vemo, a je nujno ponoviti: pomembno je, da se ob vročih dneh izogibamo naporom sredi dneva, ko je sonce najmočnejše, saj si lahko naredimo veliko več škode kot koristi. Ker so temperature čedalje višje, za gibanje izberimo jutranje ali zgodnje dopoldanske ure in pozne popoldanske ali večerne. V mraku je pomembno tudi, da smo dobro vidni, zato poskrbimo za odsevnike in luči. Ne smemo pozabiti niti na nadomeščanje tekočine, ki jo izgubljamo med gibanjem. Pri izdatnejšem potenju je priporočljivo uporabljati tudi izotonične napitke, ki bodo nadomestili izgubo soli in mineralov, svetujejo strokovnjaki.



»Med našim zadnjim obrokom in gibanjem naj bosta vsaj dve uri, saj poln želodec telo še dodatno obremeni. Pri aktivnostih smo lahko poleti zelo iznajdljivi, med najbolj priljubljenimi je gotovo plavanje. Čudoviti so kolesarski izleti, mnogi se v tem času resneje lotijo pohodništva, ob številnih možnostih, ki nam jih ponuja narava, pa ne smemo pozabiti na najbolj osnovno in učinkovito vadbo – hojo.«



Tudi hribi imajo poleti svoj čar. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Hoja dokazano blagodejno vpliva na telo in ima številne druge pozitivne učinke.

Res je, hoja je primerna za prav vse starostne skupine in različne ravni telesne pripravljenosti. Mnogokrat je podcenjena, a dokazano blagodejno vpliva na telo in ima številne druge pozitivne učinke, ob tem pa je verjetnost poškodb manjša.»Če bi vsak dan naredili 10.000 korakov, ki jih priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija, bi bil to dober uvod v bolj zdrav način življenja. S hojo lahko izboljšamo kondicijo, okrepimo srce in mišice, zanjo pa ne potrebujemo posebne opreme, poskrbimo le, da bomo za daljši sprehod v sončnih dneh uporabili pokrivalo, sončno kremo z dovolj visokim zaščitnim faktorjem in s seboj vzeli dovolj tekočine, s katero se bomo osvežili v bližnji senci. Pomembno je tudi, da izberemo oblačila, ki od telesa odvajajo pot, se hitro sušijo, so lahka in nas pri aktivnosti ne ovirajo,« še svetujejo v Medicinskem centru Barsos.