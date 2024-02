Osemnajstletniki iz Črne gore so najvišji na svetu

Genetika je ključni dejavnik visoke rasti prebivalcev Dinaridov, menijo avtorji študije Mapping the Mountains of Giants: Anthropometric Data from the Western Balkans Reveal a Nucleus of Extraordinary Physical Stature in Europe.

Po podatkih te študije so Črnogorci trenutno najvišji osemnajstletniki na svetu, z višino 182,9 cm, s tem pa prehitevajo vrstnike iz Nizozemske, ki merijo 182,4 cm.

Vodja projekta dr. Pavel Grasgruber z Masarykove univerze v Brnu je povedal, da je antropološka raziskava zajela populacijo 47.158 posameznikov (24.642 moških in 22.516 žensk) med letoma 2010 in 2018. Sodelovalo je 17 raziskovalcev iz sedmih držav.

»Prebivalci Dinaridov, večinoma z območja nekdanje Jugoslavije in dela Albanije, so bili že prej znani po nenavadni telesni višini (v začetku 20. stoletja so zapisali, da so bili Črnogorci najvišji na svetu). Toda po drugi svetovni vojni je bilo malo podatkov o tem pojavu,« je povedal eden od avtorjev študije Bojan Mašanović, prodekan za poučevanje na fakulteti za šport in telesno vzgojo v Nikšiću.

Avtorji študije navajajo, da impresivne telesne višine populacije na Dinaridih ni mogoče pripisati nobenemu splošno znanemu okoljskemu dejavniku, zato domnevajo, da je genetika ključni dejavnik, ki povezuje telesne značilnosti s haploskupino I-M170, kar se odraža v edinstvenih fizičnih značilnostih.

»Po drugi strani pa glede na to, da sta stopnja družbeno-ekonomskega razvoja in kakovost beljakovin v prehrani še vedno podoptimalna, lokalni trend rasti lahko še naprej narašča tudi v prihodnje,« menijo avtorji študije.

»Po zadnjih podatkih, ki smo jih pridobili v okviru te raziskave, so fantje iz Črne gore trenutno najvišji osemnajstletniki na svetu, z višino 182,9 cm, kar presega vrstnike iz Nizozemske, ki merijo 182,4 cm.

Regionalna analiza kaže zelo različne rezultate, pri čemer so 18-letniki iz Dalmacije še višji (183,7 cm), in opažamo neprekinjen pas visokih ljudi (> 184 cm) od jadranske obale v Dalmaciji prek Hercegovine do osrednjega dela Črne gore,« je povedal Stevo Popović, izredni profesor na fakulteti za šport in telesno vzgojo, ki je tudi eden od avtorjev.

Znanstvena študija, ki povzema vse ključne socialno-ekonomske, prehranske in genetske podatke ter ponuja možne razlage za obravnavani antropološki pojav in posebne telesne značilnosti prebivalstva na Dinaridih, je bila objavljena v prestižni reviji Biology.