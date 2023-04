Nesreča v Mali Mojstrovki izpostavlja pomen usposobljenosti pri vodenju v gorah

Nevarnosti so v gorah prisotne ves čas in v Planinski zvezi Slovenije smo še posebej v zimskem času s pomočjo številnih preventivnih vsebin poudarjali, da zimska sezona skriva drugačne pasti od poletnih, da zimske razmere zahtevajo usposobljene in izkušene posameznike ter če se v gore podajajo manj izkušeni planinci, nujno potrebujejo vodstvo usposobljenih in licenciranih vodnikov.

Zadnja nesreča v Mali Mojstrovki je namreč izpostavila ravno to, da je treba v gore hoditi z veliko mero odgovornosti, znanjem uporabe zimske opreme ter pod vodstvom usposobljenih vodnikov z ustreznimi kompetencami.

Žal so nevarne situacije prisotne v gorah ves čas, kar se je znova pokazalo ob tej hudi nesreči. Nevarnosti tudi usposobljeni vodniki ne morejo povsem izključiti, lahko pa jo omejijo. Planinska zveza Slovenije zadnja leta opozarja na problematiko vodenja planinskih tur brez ustrezne usposobljenosti vodnikov, ki v gorskem svetu vodijo brez primernih znanj in izkušenj.

Planinska zveza Slovenija kot nacionalna panožna športna zveza za panogo planinstvo - alpinizem usposablja strokovne delavcev v športu na podlagi Zakona o športu, med katerimi so tudi vodniki PZS in alpinistični inštruktorji.

Usposabljanje je razdeljeno na različne stopnje in kompetence, vodniki pa po opravljenem usposabljanju za posamezno stopnjo zahtevnosti vsaka štiri leta obnovijo licenco z udeležbo na izpopolnjevanjih, vsako leto pa oddajo poročilo za registracijo, na osnovi katerega so zavarovani tudi za odgovornost v okviru nepridobitne dejavnosti vodenja.

Za komercialno vodenje morajo vodniki imeti za odgovornost urejeno svoje zavarovanje v okviru svojega pravnega statusa. Komercialno lahko vodijo gorski vodniki na podlagi Zakona o gorskih vodnikih ali vodniki PZS oz. strokovni delavci v športu na podlagi Zakona o športu. Gorski vodniki lahko vodijo vse težavnosti tur, strokovni delavci v športu pa v skladu s svojo stopnjo usposobljenosti in kompetencami ter omejitvami, ki jih določa Zakon o gorskih vodnikih.

Župančičeva smer na Malo Mojstrovko je plezalni vzpon in vodniki PZS nimajo usposobljenosti za vodenja plezalnih smeri. Zanje so usposobljeni alpinistični inštruktorji, ki nekomercialno delujejo pod okriljem alpinističnih odsekov in klubov. Plezajo lahko z največ dvema tečajnikoma ali pripravnikoma, ki sta navezana na vrv. Komercialni lahko turo te težavnosti vodijo samo gorski vodniki.

Vodenje v gorah brez ustreznih znanj in usposobljenosti, neustrezno razmerju med številom vodenih in številom vodnikov je nesprejemljivo in nevarno početje ter ga ostro obsojamo. Na vse to opozarjamo že dlje časa v okviru svojih preventivnih vsebin. Nimamo pa pristojnosti, da bi lahko karkoli pri tem posredovali in morajo to nalogo opraviti pristojne inšpekcijske službe v državi.

Ob tem še pojasnilo, da glede na podatke objavljene v medijih vezano na nedavno nesrečo, društvo kot organizator ni član PZS, oseba, ki je aktivnost vodila, ni strokovni delavec v športu v okviru PZS.