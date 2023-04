Po Sloveniji še vedno močno odmeva velikonočna skorajšnja tragedija sedmih planincev, ki jih je v Župančičevi grapi v Mali Mojstrovki odnesel plaz oziroma velika ledena gmota odlomljene opasti. Medtem ko sta se vodja ture in eden od udeležencev padajočemu snegu izognila, je preostalih pet odneslo po grapi navzdol. Pri tem so imeli velikansko srečo, da jih sneg ni zasul, saj bi v tem primeru verjetno govorili o smrtnih žrtvah. V dolino so prenesli tri huje poškodovane in dva lažje. FOTO: GRZS Pri tej nesreči je poleg tega, da so bili v njej huje poškodovani kar trije ljudje, najbolj skrb vzbu...