Kirurgi delali 12 vikendov brez plačila, čakalni dob ni več: Denar ni najpomembnejši

Po skoraj stotih dneh in 12 zaporednih vikendih, ko je osebje Klinike za kardiokirurgijo v Nišu delalo brez nadomestila, čakalnih vrst na tej kliniki ni več, je sporočil direktor klinike dr. Dragan Milić.

»Po skoraj 100 dneh dela in 12 zaporednih delovnih vikendih je dosežen cilj, ki si ga je zadala naša Klinika za kardiokirurgijo UKC Niš, da odpravimo vse čakalne vrste za operacije srca in ožilja. Od danes na naši kliniki ni čakalnih vrst in noben bolnik ne bo čakal na operacijo več kot od 5 do 15 dni. Z jutrišnjim dnem se ambulanta vrača v redno delo,« je zapisal na facebooku.

»Čakalna lista s 149 pacienti v začetku letošnjega leta se je spremenila v terminsko listo, na kateri je sedaj 42 pacientov! Na operacije, na katere je bilo lani treba čakati 3-4, včasih tudi 6 mesecev, ne bo več treba čakati.«

Navaja, da so v 100 dneh opravili skupno 248 operacij, lani pa v istem času 117. »Samo v letošnjem marcu je bilo opravljenih neverjetnih 98 operacij! Število hospitaliziranih v prvih 3 mesecih lanskega leta je bilo 145, letos pa kar 353! Število ambulantnih pregledov v obdobju januar-marec 3.014, lani pa 1.467,« je zapisal.

»Obstajajo pomembnejše stvari od denarja«

Poudarja, da se je v primerjavi z lanskim letom število operacij, pregledov in hospitalizacij podvojilo.

»Le umrljivost je ostala enaka – pod 2 % (1,98 %), vključno z nujnimi primeri. Nihče od bolnikov, ki smo jih operirali med vikendom, ni umrl (obstajal je sum, da se ob vikendih izgubi koncentracija pri delu in s tem kakovost). Ta predpostavka se ni izkazala za pravilno. Ponosen sem na celotno osebje klinike, ki je vztrajno in nesebično zdržalo ta izjemno močan tempo dela in izpolnilo obljubo o odpravi čakalnih vrst. Ker je bilo delo ob koncu tedna neplačano, so dokazali, da so pomembnejše stvari od denarja – za tiste ljudi, s katerimi živimo, ki jih morda srečamo v mestu in se niti ne zavedamo, da potrebujejo pomoč.



Vesel sem, da so naši bolniki dobili novo priložnost, da uživajo ​​življenje s svojimi najdražjimi. In seveda, če bo v prihodnje večji naval bolnikov, ki jih ne moremo operirati ob delavnikih, bomo spet delali ob vikendih, brez denarnega nadomestila, da bodo tudi oni deležni ustrezne in pravočasne operacije,« je svojo objavo zaključil zdravnik.