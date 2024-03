Najlepša športna novinarka ima nov tatu

Najbolj znana športna novinarka, atraktivna Diletta Leotta, se je na družbenih omrežjih pohvalila, da si je dala novo tetovažo!

Na levo roko si je namreč vtetovirala ime svoje hčerke Arie ter datum rojstva 16. avgust. 2023 - s pripisom, da ima enako tudi njen fant Loris Karius.

Diletta je razkrila tudi, da naj bi se kmalu poročila, pa tudi, kako sta se spoznala.

»S prijatelji sem bila na modni reviji v Parizu, potem pa smo šli na večerjo. Potem, ko se je pojavil, je osvetlil sobo, kot da je prišlo sonce! Potem sem rekla prijateljicami: »Glejte, vstopil je moški mojega življenja«.

Loris je sedel s prijatelji in opazil, da ga gledamo. Ko je odhajal, se je nagnil in me pogledal. Bila sem navdušena. Z nami je bila Barbara Berlusconi, ki odlično govori angleško in je rekla: »Dajva, pojdiva ga spoznati.«

Giulia Diletta Leotta je italijanska televizijska voditeljica, športna novinarka, model in zvezdnica iz Catanie na Siciliji. Leotta trenutno komentira prenose Serie A, Pred tem, je na Sky Sportu komentirala nogometne tekme Serie B z Gianluco Di Marziom in Luco Marchegianijem.

Spodaj si oglejte nekaj atraktivnih fotografij slavne novinarke:

Diletta Leotta. FOTO: Osebni arhiv Diletta Leotta

