Najbolj preproste in hkrati najboljše vaje za hujšanje

Hujšanje se ne zgodi le s spremembo prehranjevalnih navad, temveč tudi s krepitvijo telesne vadbe.

Čeprav je hujšanje pomembno, je pomembnejša tudi kakovost hrane, ki jo vnašate v telo - hrana je informacija, ki hitro spremeni vaš metabolizem in gene.

Trdo delajte in trenirajte svoje telo tako, da bo postalo vaš navdih, dosežek, ki ga boste cenili. Redna telesna vadba bo v veliki meri pripomogla k doseganju vaših ciljev. Če želite shujšati, morate opraviti vsaj 300 minut zmerno intenzivne dejavnosti vsak teden. Predstavljamo nekaj početij, ki vam lahko pomagajo na tej poti - pred tem pa se ne pozabite najprej posvetovati s svojim zdravnikom o tem, kaj je za vas najprimernejše.

Hoja po stopnicah

Poceni in vsestranska vadba za hujšanje je plezanje po stopnicah. Čeprav lahko uporabite napravo, za to vadbo v resnici potrebujete le zanesljive stopnice. Če vsak dan prehodite le dve stopnici, lahko v enem letu izgubite tri kilograme. Prav tako lahko poveča količino dobrega holesterola v krvi in pomaga ohranjati zdrave sklepe, mišice in kosti.

Pohodništvo

Pohodništvo je atraktivno početje. Običajno pomeni hojo v naravi in izogibanje oviram v okolici, kot so drevesne korenine in skale. Pohodništvo lahko vodi v izgubo telesne mase, zlasti če ga izvajate redno.

Intervalni trening visoke intenzivnosti (HIIT)

Intervalni trening visoke intenzivnosti (imenovan tudi HIIT) je vrsta vadbe, pri kateri se intenzivna telesna aktivnost spreminja v manj intenzivno vadbo. Ne smete ga izvajati vsak dan, vendar je zelo učinkovit pri hujšanju, saj telo pri vadbi HIIT namesto ogljikovih hidratov porablja energijo iz maščob. Pri vadbi HIIT boste pokurili več kalorij kot pri enakomerni kardio vadbi. Intenzivna vadba ohranja telo pri delu in v načinu kurjenja maščob še 24 ur po koncu vadbe.

Hoja

Če bi vsakodnevni rutini dodali pol ure hitre hoje, bi lahko pokurili približno 150 kalorij več kot običajno vsak dan. Hitreje in dlje, ko hodite, več kalorij boste pokurili. Hoja je odlična izbira, če ste se šele začeli redno gibati. Začnite s krajšimi sprehodi in jih nadgradite z daljšimi in intenzivnejšimi.

Skakanje s kolebnico

Če iščete poceni opremo za vadbo, ki jo boste lahko vzeli s seboj na potovanja, je kolebnica morda prava izbira za vas. Skakalnica je odličen način za hitro kurjenje kalorij. Pravzaprav jih boste s skakanjem po vrvi pokurili več kot z enako dolgo hojo po tekočem traku. Poleg tega boste delali z več mišičnimi skupinami, od jedra do zgornjega in spodnjega dela telesa. S skakanjem po vrvi lahko izboljšate tudi koordinacijo.

Kolesarjenje

Kolesarjenje je še en odličen način hujšanja, ki je nezahtevna in prilagodljiva vadba. Na uro vožnje s kolesom lahko porabite približno 400-750 kalorij, odvisno od telesne mase, hitrosti vožnje in vrste kolesarjenja.

Plavanje

Če bolijo kolena ali hrbet, je težko najti motivacijo za vadbo. Če ste v takšnem položaju, je plavanje idealna vadba. Ne obremenjuje sklepov, uporabljate tako zgornji kot spodnji del telesa, poleg tega pa boste imeli dobro kardio vadbo. Koristi vam bo prinesel tudi upor vode. Če nekajkrat na teden plavate pol ure, boste zmanjšali tveganje za bolezni srca, kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatera rakava obolenja. Znižali boste tudi raven slabega holesterola in krvnega tlaka.

Vadba za moč

Pri tej vrsti vadbe se za krepitev moči in mišic uporablja upor. Ne le, da vam pomaga pri hujšanju, ampak z gradnjo mišic pomaga tudi pri ohranjanju telesne teže. To bo telesu pomagalo izgorevati več maščob. Vadbo za moč poskušajte izvajati 3- do 5-krat na teden, vsakič po približno eno uro. Ne pozabite na en dan počitka med vsakima dvema dnevoma vadbe.

Pilates

Raziskave pravijo, da vas lahko pilates - vaje, ki se običajno izvajajo na blazini ali z različnimi orodji in poudarjajo moč jedra - okrepi in vam pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Intenzivnost ur pilatesa je odvisna od vaših potreb.

Džoging

Tek je aerobna vadba, pri kateri se uporablja kisik. To vam lahko pomaga pri hujšanju. Dober tek lahko tudi poveča hitrost presnove do 24 ur. Tako boste tudi po tem, ko boste prečkali dnevno ciljno črto, delovali v načinu za kurjenje maščob. Z rednim tekom lahko za daljše obdobje pospešite presnovo.

Joga

To je praksa, ki združuje telesno dejavnost in meditacijo. To je priljubljen način vadbe pozornosti tudi po dolgem delovnem dnevu. Vendar se koristi ne končajo pri tem. Raziskave kažejo, da ljudje s prekomerno telesno maso, ki vsaj enkrat na teden po 30 minut izvajajo jogo, sčasoma shujšajo in imajo nižji indeks telesne mase. Ljudje, ki se ukvarjajo z jogo, so tudi bolj zavestni jedci, kar pomeni, da pogosteje vedo, kdaj so resnično lačni in kdaj so siti.