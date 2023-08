Paradižnikov sok je veliko bolj zdrav, kot ste mislili

Znanost je doslej potrdila številne zdravilne lastnosti paradižnikovega soka, med pomembnejšimi pa so zagotovo dejstva, da lajša prebavo, pomaga pri izločanju odvečne tekočine iz telesa in znižuje krvni tlak. Prav tako izboljšuje krvno sliko in krepi imunski sistem, odlično pa se je izkazal tudi pri utrujenosti, saj hitro poživi in ​​povrne energijo.

Če ga vzamemo nekuhanega, iz stisnjenih svežih zrelih plodov, z dodatkom soli in začimb, bo ohranil veliko vitaminov in mineralov svežega sadja. Od vitaminov so to vitamini skupine B, nato vitamini C, E, K in P (bioflavonoidi). Največ mineralov je kalija, natrija, železa, bakra, kalcija, joda in cinka.

Močan antioksidant

Rdeča barva paradižnikovega soka je posledica v maščobi topnega rastlinskega pigmenta likopena, ki spada v družino karotenoidov, naravnih rumenih, oranžnih in rdečih pigmentov v sadju in zelenjavi.

Paradižnik je glavni vir tega močnega antioksidanta – 100 gramov velikih sadežev vsebuje 6 miligramov likopena, majhnih pa približno 10 miligramov. Likopen je zelo pomemben pri imunski zaščiti telesa, v boju proti prostim radikalom, ki poškodujejo celice. Številne klinične študije kažejo, da je likopen iz paradižnika bolje uporabiti v sokovih in omakah, saj se po toplotni obdelavi lažje razgradi. Blagodejni učinek likopena na telo boste dosegli s pol litra paradižnikovega soka na dan.

Zmanjšuje tveganje za trombozo

Znanstveni testi so pokazali, da je paradižnik idealen za srčne bolnike, saj visoka vsebnost kalija zmanjšuje maščobne obloge na krvnih žilah in s tem zmanjšuje tveganje za trombozo in srčni infarkt ali možgansko kap. Ker je odličen diuretik, z odvečno tekočino, ki jo pomaga lažje izločiti, znižuje tudi krvni tlak. Srčni bolniki bi morali ta sok piti z zelo malo ali nič soli zaradi vseh teh koristi.

Izboljša krvno sliko

Folna kislina, ki jo vsebuje paradižnikov sok, pomaga pri nastajanju rdečih krvničk in s tem pri zdravljenju slabokrvnosti, zato je idealen zaveznik pri zdravljenju slabokrvnosti. Ker izboljšuje krvno sliko, krepi tudi imunski sistem. V tem primeru sta priporočljiva vsaj dva kozarca paradižnikovega soka na dan.

Spodbuja hujšanje

Zahvaljujoč močnemu antioksidantu likopenu odlično nevtralizira proste radikale in čisti telo. Pomaga tudi pri delu najpomembnejših organov za prebavo – trebušne slinavke, jeter in žolča ter pospešuje prebavo. Ker je v eni skodelici 200 ml le 50 kalorij, je odličen zaveznik vsake dietne diete.

Vpliva na boljši vid

Paradižnik vsebuje tudi veliko vitamina A, ki je odgovoren za preprečevanje poškodb vida. Obstajajo znanstvene študije, ki potrjujejo, da lahko ta vitamin pomaga pri poslabšanju vida, nočni slepoti, starostni degeneraciji makule, glavkomu, sivi mreni ...

Pri nakupu paradižnika pa izberite tiste najbolj rdeče, saj imajo največ antioksidantov. Doma ga hranite na sobni temperaturi, kjer ga doseže sončna svetloba, in ne v hladilniku, ker se mu tako pokvari okus.

Strokovnjaki priporočajo uživanje enega srednje velikega paradižnika na dan ali sedem češnjevih paradižnikov v eni porciji. Popolnoma zdravo ga je uživati ​​vsak dan, za nameček je nizkokalorično in ima visoko vsebnost vode, a tisti, ki imate težave s prebavnim traktom ali imate gastroezofagealno refluksno bolezen, naj ne uživajo preveč paradižnika.

Sok za povrnitev energije

Po fizičnem naporu ali treningu pijte paradižnikov sok. Pomaga pri okrevanju mišic in bolje vzpostavi ravnovesje glukoze v telesu, kot če bi popili energijsko pijačo

Solata proti zaprtju

Deset večerov zapored pred spanjem popijte kozarec iztisnjenega paradižnikovega soka, čez dan pa ob vsakem obroku pojejte solato iz paradižnika in oljčnega olja. Tako boste uredili blato in pozdravili hemoroide

Juha, ki znižuje pritisk

Potrebno je:

1 kg paradižnika, 1 čebula, 6 strokov česna, šopek peteršilja, zelene in korenja, 3 žlice rdečega vina, malo rožmarina, timijana in koromača