Zdravje v steklenici: kako se izognite nakupu slabega oljčnega olja

Kar pogosto se zgodi, da steklenica novega deviškega oljčnega olja ni to, za kar se predstavlja, kaj šele, da gre za pravo deviško oljčno olje.

To je problem na vseh svetovnih tržiščih, predvsem pa je kupec tisti, ki v želji za zdravim prehranjevanjem z boljšim oljem kupi ponaredek, ki pa predstavlja olje v pravem pomenu besede; nezdravo in mastno.

»Ponaredki takšnega olja so v resnici tekoča mast ali maščoba,« pravi Patricia Darragh, direktorica kalifornijskega podjetja, ki izdeluje in nadzoruje oljčno olje.

Ponaredkov na trgu je precej, predvsem je lahko porast takšnih izdelkov zaznati na trgu ZDA. V Kaliforniji so nedolgo nazaj opravili študijo oljčnih olj in kar 69 odstotkov jih ni bilo deviških, vključno s popularnimi znamkami, kot so Carapelli, Bertilli in Colavita.

Še več, od 15 oljčnih olj, ki jih dobavljajo tamkajšnje restavracije, jih kar devet ni bilo deviških.

Steklenica zdravja

Deviško olje je tisto, ki ga pridobimo iz svežih oliv in ga iztisnemo v roku 24 ur po trgatvi in ga kemično ne obdelamo. Oljčno olje je torej sveži produkt iz oliv.

Kot ostalo sadje in zelenjava tudi olive vsebujejo ogromen nabor polifenolov ali naravnih antioksidantov, ki varujejo sadež in rastlino med njenim življenjem.

Starejša, kot je rastlina ali drevo, več polifenolov vsebuje, zato stoletni nasadi oljk niso takšna redkost. »Ravno zaradi teh antioksidantov je oljčno olje več kot hrana, je zdravilo. Niti borovnice nimajo takšnega števila ali nabora antioksidantov kot deviško oljčno olje,« še dodaja Darraghova.

Eden od antioksidantov v oljčnem olju je oleocetanol, ki je odlično protivnetno sredstvo in pomaga pri boju z boleznimi, kot sta artritis in Alzheimerjeva bolezen.

V pravem olju ga tudi okusite: je vzrok pekočega občutka v grlu, ko olje poskusite. Še ena komponenta je alfa-tocoferol, oblika vitamina E, ki je v študijah dokazano dobra v borbi proti glavkomu in Parkinsonovi bolezni.

Kje nastane težava?

Eden izmed problemov deviškega olja je oksidacija. Če so olive predolgo na tleh ali če od stiskanja oliv do uživanja prebijeta dve leti, oksidacija izniči pozitivne učinke teh antioksidantov.

Tudi pravo deviško oljčno olje izgubi pozitivne lastnosti po dveh letih.

Kar je bilo nekoč pravo in zdravo olje, nabito z zdravjem, zdaj ni več tako dobro. »Staro olje ne izgubi čisto vseh pozitivnih lastnosti, še vedno je iz nenasičenih maščob, zato ga zdravstvene organizacije tudi v takšni obliki še vedno dovolijo imeti na trgu,« pravi Patricia Darragh.

Kako se izogniti nakupu slabega olja?

Cena: Manj kot 5 evrov za liter oljčnega olja je dovolj velik razlog za preplah. Cena dokaj dostopnih steklenic znaša okoli 10 evrov.

Steklenica: Oljčno olje mora biti v steklenici z zatemnjenim steklom, ki zavaruje olje pred svetlobo in oksidacijo. Oljčnega olja nikoli, ampak res nikoli, ne kupujte v plastični embalaži.

Datum trgatve: Na steklenicah je pogosto odtisnjen datum trgatve oliv. Če je mlajše od dveh let, je dobro, če datuma sploh ni, pa lahko pomeni, da je bilo olje iztisnjeno iz ostankov oliv.

Ugotovite, od kod prihaja: Takoj, ko boste vedeli, kje je bilo olje izdelano, vam bo situacija precej bolj jasna. Bonus točke podarjamo tistim steklenicam pravega deviškega oljčnega olja, ki ima na steklenici nalepko s potrditvijo DOP, kar je garancija njegove kakovosti, ki jo regulira EU.

Poskusite ga: Pravo olje se od ponaredka močno razlikuje. Okusite pekoč občutek v grlu – to je znak, da je vaše deviško oljčno olje res deviško. Najboljše oljčno olje je tisto, ki peče in greni.