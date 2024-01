Kaj točno se dogaja v telesu (tekača) kadilca?

Po podatkih NIJZ iz leta 2020, vsak peti prebivalec Slovenije, to je 277.000 oseb, starih od 25 do 74 let, kadi tobak (cigarete, cigare, cigarilose ali pipe).

Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot ženskami. Odstotki kadilcev se razlikujejo tudi glede na starost in izobrazbo; najnižje beležimo v najstarejši starostni skupini in med prebivalci z najvišjo stopnjo izobrazbe.

Med statističnimi regijami ne beležimo razlik v deležu kadilcev.

Odstotek kadilcev se je znižal skupno, pri obeh spolih, v večini starostnih skupin, predvsem mlajših, med prebivalci s srednjo stopnjo izobrazbe in v treh statističnih regijah (Gorenjska, Osrednjeslovenska in Podravska).

Obstajajo odlični tekači, čeprav so kadilci. Kajenje človeka ne onemogoča od uspešnega, dobrega teka, otežuje pa ga na vsakem koraku. Razumljivo. Kadilci so odvisni od nikotina in to odvisnost moramo obravnavati kot vsako drugo odvisnost.

Tek je lahko največja pomoč pri opuščanju cigaret. A preden se odločite za ta korak, se zavedajte, da je tek le orodje, s katerim si lahko pomagate. Najprej se ukvarjajte s psihološkim delom, ki vas žene naprej. Ko boste premagali strah pred življenjem brez cigarete, boste vedeli, da ste na dobri poti, da doživite pravo osvoboditev od te odvisnosti.

Med nami pa so tudi kadilci, ki se nočejo lotiti vadbe, ker so prepričani, da niso tega zmožni ravno zato, ker na dan pokadijo škatlico cigaret. Da miganje pač ni za njih in zakaj bi se mučili? Zavedajo se, da so njihova pljuča slaba, srce prav tako, da so vse dihalne poti na pol zaprte ... V Intersportovi reviji Tek so nam razložili kaj se dogaja v telesu kadilca.

Kaj točno se dogaja v telesu kadilca?

Kisik

Za tek je zelo pomembna maksimalna raven kisika, ki jo telo porabi v eni minuti. Neposredno vpliva na celotno uspešnost treninga. Več kisika kot naše telo porabi, lažje bomo premagovali daljše razdalje in hitreje bomo lahko tekli.

Eden od razlogov za utrujenost med tekom je kopičenje škodljivih snovi, kot je ogljikov dioksid, v mišicah. Bolj kot smo aktivni, učinkoviteje telo izloča škodljive snovi iz telesa, kajenje pa ta proces upočasni.

Srce

Ko redno tečete, vaše srce črpa kri hitreje. Pri kadilcih poteka izmenjava kisika in ogljikovega dioksida počasneje, tako v pljučih kot v mišicah. Srčni utrip kadilcev je vedno višji, tako v mirovanju kot med tekom. Posledično kadilci napredujejo počasneje, saj potrebujejo več časa, da dosežejo optimalen srčni utrip.

Pljuča

Tekači potrebujejo zdrava pljuča, da vdihnejo čim več kisika. Kisik gre iz pljuč v kri, od koder se med aktivnostjo prenaša v mišice. Mišice potrebujejo kisik za proizvodnjo energije.

Kajenje povzroči obraten proces, zmanjša se pretok kisika in njegova absorpcija v krvi, zato so mišice manj preskrbljene. Vse to vodi do zmanjšanja vzdržljivosti in povečanja utrujenosti.

Katran iz cigaret obloži pljuča, zmanjša elastičnost pljuč in vodi do slabše absorpcije kisika v krvnem obtoku.

Trudiš se zdravo jesti, dobro spati, biti ves teden aktiven, a se ti ves čas zdi, da ne daješ vsega od sebe in da zmoreš več in bolje. Za ta občutek so odgovorne cigarete.

Raziskave so pokazale, da kadilcem do tega maksimuma vedno manjka vsaj 6 odstotkov, kar je pri nekadilcih odvisno izključno od tega, koliko trenirajo. Pomanjkanje energije je vsaj delno vedno povezano s cigaretami. Takoj, ko se veriga vnosa nikotina prekine, se takoj poveča občutek lastne energije.

Nikotin je v znanosti poznan kot snov, ki najbolj povzroča odvisnost, a je zanimivo dejstvo, da si telo po opustitvi cigaret zelo hitro opomore.

V samo 12 urah po prenehanju kajenja se ogljikov dioksid v krvi normalizira. Prekrvavitev in delovanje pljuč se bistveno izboljša že v dveh tednih. Deset let po opustitvi cigaret so možnosti za resno bolezen, kot neposredno posledico kajenja, za polovico manjše kot pri aktivnem kadilcu.

In kako tek vpliva na kajenje?

Hrepenenje, želja po cigareti – želja po cigareti je šibkejša že po treh zmernih vadbah. Tek zelo pomaga odpraviti hrepenenje po cigaretah.

Krize - tek izboljšuje razpoloženje in s tem zmanjšuje stres, živčnost in napetost, ki so posledice opustitve cigaret.

Koncentracija – veliko ljudi ima pri opuščanju cigaret težave s koncentracijo. Tek je dober način za izboljšanje vaše slabe koncentracije.

Zdravje - mlajši kot boste prenehali kaditi, hitreje boste obnovili telo in okrevali od slabih posledic kajenja.