Izjemna objava o Sloveniji v britanskem mediju The Guardian

V članku s pomenljivim naslovom Skiing without clutter: on the eco-friendly slopes of Slovenia’s Julian Alps, ki izpostavlja pristno naravo in trajnostni pristop k turizmu.

V članku novinarka Camilla Bel-Davis opisuje izkušnjo njenega doživljanja smučanja na Voglu in zimske ponudbe v Julijskih Alpah. Omeni tudi Bled in Bohinj, Triglavski narodni park, Soriško planino in Pokljuko, bližino Ljubljane, hotela Bohinj in Triglav.

Poogovarjala se je tudi z direkorjem Turizma Bohinj, Klemnom Langusom, ki je povedal, da »smo prej v Sloveniji imeli občutek, da z zimsko ponudbo ne moremo tekmovati z Avstrijo ali Italijo, sedaj pa se zavedamo, da je neobremenjenost z velikimi smučišči in lepa pokrajina, kjer je smučarska infrastruktura skrita, velika prednost. Če smučanje umre, imamo še vedno čisto naravo.«

