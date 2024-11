Hrana, ki preprečuje hujšanje

Hrana, ki jo uživamo, ima velik vpliv na našo telesno težo. Medtem ko nekatera živila pomagajo pri izgubi kilogramov, druga povzročajo hitro pridobivanje telesne mase.

Če želite shujšati, se je dobro izogniti nekaterim vrstam hrane.

Predelano meso, kot so salame, hrenovke in konzervirano meso, vsebuje veliko natrija in transmaščob. Prekomerno uživanje takšnih živil povečuje tveganje za debelost in diabetes, saj vpliva na odpornost proti inzulinu.

Prav tako sladke pijače prispevajo k pridobivanju telesne teže, saj tekoče kalorije hitro povečajo skupni vnos kalorij, ne da bi nas nasitile. Omejitev vnosa sladkorja je zato ključna pri izgubi telesne mase.

Kalorije iz alkohola

Alkohol lahko prav tako znatno poveča dnevni kalorični vnos. Čeprav imajo manj ali nič sladkorja, kalorije iz alkohola hitro prispevajo k odvečni telesni maščobi.

Junk food in transmaščobe

Junk food, ki vsebuje transmaščobe, rafinirane ogljikove hidrate in druge škodljive sestavine, je med živili, ki se jim je treba izogniti. Transmaščobe so še posebej nevarne, saj povečujejo tveganje za srčne bolezni in kopičenje trebušne maščobe.

Škodljiva hidrogenirana rastlinska olja

Hidrogenirana rastlinska olja, ki jih najdemo v številnih predelanih izdelkih, so prav tako škodljiva. Po mnenju strokovnjakov so ta olja lahko celo nevarna za uživanje. Kremasti prelivi in kupljene omake pogosto vsebujejo nezdrave maščobe, zato je bolje, da jih pripravimo doma z zdravimi sestavinami.

Sladice, kot je sladoled

Med sladice, ki prispevajo k povečanju telesne teže, spada tudi sladoled. Ta je kalorično bogat zaradi sladkorja in maščob, zato je pomembno paziti na velikost porcij.

Beli kruh in bel riž

Podobno je z belim kruhom in belim rižem, ki sta revna z beljakovinami in vlakninami ter povzročata hitrejši občutek lakote.

Sladkani sadni sokovi

Sadni sokovi, ki so pogosto polni sladkorja in brez vlaknin, so še ena past, ki se ji je treba izogniti. Čeprav se zdijo zdravi, lahko vsebujejo toliko kalorij kot gazirane pijače.

Kandirani oreščki

Na koncu so tu še kandirani oreščki, ki zaradi dodanega sladkorja in kalorij niso najboljša izbira za hujšanje, čeprav so oreščki sami po sebi zdravi, če jih uživamo zmerno.

S preudarnim izborom hrane in izogibanjem zgoraj omenjenih živil lahko učinkoviteje dosežete svoje cilje pri izgubi telesne teže.