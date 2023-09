Alpe Adria trail je pohod po rajskem vrtu

Naslov, ki služi kot metafora za veliko naravno in kulturno gastronomsko raznolikost, ki vas čaka na poti od vznožja Velikega Kleka, preko Slovenskih Alp do Jadranskega morja v Miljah.

Pohodniška pot Alpe Adria Trail je dolga 750 kilometrov. Je odlično speljana, urejena in zelo dobro označena pot, ki je poseben mednarodni turistični produkt v sodelovanju treh partnerjev iz Avstrije (Kärnten Werbung), Slovenije (Slovenska turistična organizacija) in Italije (Turistična organizacija Furlanija-Julijska krajina).

Prav tako ne gre pozabiti na posamezna planinska društva (ÖAV, CAI in PZS) in lokalne partnerje ter ponudnike na celotnem območju. Ti srčno skrbijo za razvoj ponudbe ob poti in so odgovorni tudi za vzdrževanje ter označitev poti z informacijskimi tablami.

Pot ni bila zasnovana kot športno rekreacijska pot, ampak predvsem kot kulturna pohodniška pot, primerna za vse pohodnike, tako tiste zahtevne kot tudi za ljubiteljske.

Sestavljena je iz 43 etap, ki so povprečno dolge 17 kilometrov in se jih lahko prehodi v okoli 6 urah. Poteka po obstoječih poteh ustrezne pohodniške kakovosti in sledi rdeči niti, ki so jo poimenovali Pohodništvo po rajskem vrtu. Ta služi kot metafora za veliko raznolikost tako narave kot tudi gastronomije ter kulture na južni strani Alp in v prostoru Alpe-Jadran. Ob poti in koncu vsake etape je mogoče najti več počivališč in prenočišč, na slovenskem delu so nekateri ponudniki prav posebej specializirani za pohodnike.

Alpe Adria trail. FOTO: Jošt Gantar

Pot Alpe Adria prečka tri dežele

Pot je zahtevna zaradi svoje dolžine, seveda, če se jo boste lotili v enem kosu. Drugače pa spada med srednje zahtevne pohodniške ture, ki so speljane po nealpskem območju. Na poti od ledenikov Visokih Tur (Hohe Tauern), mimo jezer, potokov in rek, vse do obale Jadranskega morja boste spoznavali kulturno raznolikost treh različnih dežel, ki jih povezuje dolga skupna zgodovina. In kaj je najpomembnejše? Lepota in čarobnost pokrajine bosta med pohodom poskrbela za nepozabne vtise in trenutke.

Vse kar morate vedeti preden se odpravite na pot

Pohodniška pot Alpe Adria Trail (AAT), je lahka do srednje težka, tehnično ni zahtevna. Na poti ni odsekov, ki bi bili zavarovani z vrvjo, ali nevarnih izpostavljenih delov, niti na tistih redkih visokogorskih etapah, na primer skozi narodni park Visoke Ture in Triglavski narodni park. Seveda pa sta previdnost in dobra pohodniška kondicija mati modrosti te poti, saj pot zahteva pohodnika, ki je telesno dobro pripravljen in zelo predvsem primerno opremljen.

Dolžina poti, višinska razlika in zahtevnost vzponov po posameznih etapah se močno razlikujejo, zato morate biti pripravljeni tudi na do osem ur hoje na dan, poleg tega morate biti sposobni premagati do 1.500 višinskih metrov vzponov in spustov ter opraviti do 25 km poti dnevno. Predhodne poglejte etape in izberite tiste, ki so primerne za vas. Najprimernejši meseci za pohod so od maja do oktobra.

Do pohodniške poti tudi z javnim prevozom

Na tako pot se težko odpravimo z lastnim vozilom, ker se moramo potem vračati ponj. Prevoz z vlakom je zato najprimernejši. Najprimernejše železniške postaje so na primer Mallnitz, Beljak, Velden, Krmin, Gradisca d’Isonzo ali Trst. Kraj izbirate glede na to, kje boste začeli vašo pohodniško pot. Rezervacijski center Alpe Adria Trail vam lahko ponudi in rezervira prevoz od cilja do izhodišča vaše pohodniške poti.

Nastanitve na poti

Tudi za nastanitve je odlično poskrbljeno. Nastanitev si rezervirate preko rezervacijskega centra Alpe Adria Trail. Zadostuje le, da sporočite kateri del poti boste opravili ali če greste celo pot, da poveste v naprej, kje boste končali dnevne ture. Tu je potrebno opozorilo, da nikar ne smete pozabiti, da boste v glavni turistični sezoni, se pravi julija in avgusta, v nekaterih turističnih krajih ob poti brez predhodne rezervacije težko našli prosto nastanitev! V vseh treh deželah je kampiranje dovoljeno samo v kampih. Kampi za postavitev šotora se le v nekaterih krajih ob poti, zato pohodniška pot ni v celoti primerna za pohodnike, ki želijo kampirati.

Pot je sestavljena iz 43 etap, ki so povprečno dolge 17 kilometrov in se jih lahko prehodi v okoli 6 urah. FOTO: STO

Rezervacijski center Alpe Adria Trail ponuja izvrstne storitve za individualne goste: svojo pohodniško pot lahko začnete kateri koli dan na kateri koli etapi in jo rezervirate za želeno obdobje. Zagotavlja storitev z najboljšimi cenami: nastanitev pri lokalnih ponudnikih, povratni prevoz, prevoz vaše prtljage, da s seboj na pohod vzamete le najnujnejše, gradivo za pohodniško pot, dežurne telefonske številke na poti in dodatne storitve po želji, kot so vodenje, posebna ponudba dogodkov in kulinarična ponudba. Ne opravlja pa rezervacij posamičnih storitev, kot je na primer samo prevoz prtljage ali samo povratni prevoz, če hkrati ne rezervirate nočitve.

Kod gre pot po Sloveniji

Pot Slovenijo prečka v šestih etapah. Iz prelaza Jepca preko Maloškega in Trupejevega poldneva na Srednji vrh in v Kranjsko Goro, kjer se vstopi v Triglavski narodni park v Julijskih Alpah. Mimo jezera Jasna, Preko Vršiča v Trento in po dolini smaragdne reke Soče mimo Bovca, Žage v Drežnico in pod Krnom v Tolmin se pot nadaljuje po starih vojaških poteh na sedlo Solarji, kjer prečka mejo z Italijo. Opisovati lepote Goriških Brd, res ni potrebno. Kras, ki ga vmes prečkate je prav gotovo najlepši v jesenskih mesecih. Za mnoge je to najbolj slikovit del poti.

Smerokazi, ki jim moramo slediti. FOTO: STO

Gastronomska ponudba na poti

Pot je speljana tako, da nikoli ne boste lačni in žejni. Imena aktualno odprtih restavracij, gorskih koč, gostišč itd., ob poti so objavljena v natančnih opisih etap na spletni strani poti Alpe Adria Trail. Te in druge pomembne podatke lahko preprosto natisnete ali si jih naložite na mobilne naprave. Poudarek gastronomske ponudbe je na značilnih lokalnih jedeh in sestavinah, ki se ne glede na geografsko bližino med seboj kar razlikujejo.

Lahko tudi v obratni smeri, z otroci in psom a brez kolesa

Večina pohodnikov, ki opravijo celo pot Alpe Adria Trail, raje izbere smer od ledenika do morja. V obratni smeri se je lotijo največkrat Primorci ali tisti, ki so jo že prehodili od ledenika do morja. Seveda je pot zanimiva tudi za otroke, saj srečujete toliko zanimivosti, da bo zagotovo nepozabna tudi za najmlajše.

Pot je prijazna tudi psom, vendar ne pozabite, da so za to potrebne posebne izkušnje. Pes mora biti celo pot na povodcu. Ker vse nastanitve ne sprejemajo psov, poiščite psom prijazne nastanitve, ki so na spletni strani označene s tačko. Zaradi pasje hrane lahko postane nahrbtnik zelo težak, zato morda razmislite o ponudbi prevoza prtljage, ki ga nudi rezervacijski center Alpe Adria Trail.

Odseki poti Alpe Adria Trail so v glavnem prave pešpoti, na katerih so gorska kolesa tudi zakonsko prepovedana, zato kolesarjenje odsvetujejo.